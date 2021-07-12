Ünlü terzi Mehmet Demirel, terziliğin bir sanat olduğunu bu mesleği severek icra edenlerin yaşlanmayacağını söyledi. “Mesleğimi çok seviyorum” diyen Demirel, “İnandım ve başardım. Bu işi iyi yapmak istiyorsanız, insanlara dokunmasını bileceksiniz” dedi.

Siyasilerin ve iş dünyasının terzisi olarak bilinen Mehmet Demirel gazetemize konuştu. Demirel, mesleği çok severek icra ettiğini hatırlatarak, “Terzilik bir sanattır. Bu mesleği yapan yaşlanmaz” dedi. Geçmiş dönemlerde her ustanın bir çırağı olduğunu hatırlatan Demirel, günümüzde 11 ustaya 3 çırak bulmakta bile güçlük çektiklerini kaydetti.

SİYASİLERİN VE İŞ İNSANLARININ TERZİSİ

Çankaya Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde yer alan By Mehmet Moda Evi işletmecisi terzi Mehmet Demirel, gazetemize konuştu. 1980 yılında Muş’ta doğan ve, 12-13 yaşlarında İstanbul’da terzilik hayatına başlayan Demirel, yaklaşık 30 yıldır bu mesleği icra ediyor. Kısa bir sürede ün sahibi olarak iş dünyası ve siyasilerin arasında tanınmaya başlayan Demirel, siyasilerin ve iş insanların terzisi olarak biliniyor.

“MESLEĞİMİ ÇOK SEVİYORUM”

“Mesleğimi çok seviyorum. Bu işi severek yapıyorum” diyen Demirel, “Tüm çalışma arkadaşlarım bu mesleği severek icra ettiğime şahittirler. Küçük yaşlardan beri çok istekliydim. Arkadaşlarım gezmeye veya oyun oynamaya giderken, ben iş peşine düşerdim. O günlerden bugünlere geldim. Artık Ankara’da da bir şubemiz oldu. Allah’a şükürler olsun ki işimizin hakkını vermeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“İNANDIM VE BAŞARDIM”

Kişiye özel dikime başladığında parça dikimi ile işe başladığını hatırlatan Demirel, “Bir insan inandığı sürece her işi başarabilir. Rabbime şükürler olsun ki ben de inandım ve başardım. Parça dikimi ile baladığım işimden bugünlere geldim. Benim en büyük farkım sektörümüz için her türlü parçayı dikmeyi biliyor olmam. Kimisi sadece gömlekçidir veya kabancıdır. Ama ben baştan aşağıya bir kişiyi giydirebiliyorum. Kıyafetin tüm bölümleri hakkında donanım sahibiyim” şeklinde konuştu.

“TERZİLİK BİR SANATTIR”

Türkiye’de bir ilk olmak için yola çıktığını hatırlatan Demirel, “Bu kendiliğiden olmadı. Ben çabaladım Allah’ta nasip etti. Terzilik diyince insanların aklına sadece tadilat yapan bir kişi geliyor. Mesleğimiz bu kadar dar bir alana hitap etmiyor. Terzilik bir sanattır. Bir sihirbazlık gibidir.”

“İNSANLARA DOKUNMASINI BİLECEKSİNİZ”

“Bu işi iyi yapmak istiyorsanız, insanlara dokunmasını bileceksiniz. İnsanları memnun edebilmek için karşısınızdaki kişiyi anlayabilmeniz gerekir. Terzilik çok güzel bir meslektir. Terziliği severek yapan bir kişi asla yaşlanmaz.”

HAZIR GİYİM MEMNUN ETMİYOR

“Günümüzde artık insanların fizikleri değişti ve kişilerin istekleri artık çok farklılaştı. Eskiden herkes klasik sayılabilecek, aynı ölçü ve kalıplarda kıyafetleri giyinebiliyordu. Şimdi hiçbir hazır giyim markasının kalıp ve ölçüleri kimseyi memnun etmiyor. Çünkü artık hiçbir hazır giyim ürünlerinin kalıp ve ölçüleri birbirine uymuyor.”

BEDEN ÖLÇÜLERİ TUTMUYOR

“Bir mağazadan aldığınız pantolon size dar gelirken, diğer mağazadan aldığınız aynı beden pantolon size geniş gelebiliyor. Bizim farkımız, müşteriyi çok konuşturmadan, yormadan üstüne en yakışan ölçü ve ebatta kıyafet tasarlayıp, doğru elbiseyi giydirmek.”

GÜNÜMÜZDE EN DEĞERLİ ŞEY ZAMAN

“Birçok müşterilerimizin ölçüleri bizde kayıtlıdır. Günümüzde en değerli şey zamandır. Müşterilerimizin çoğunluğu iş insanı, siyasi ve bürokrat olduğu için bu insanların en değerli şeyleri de haliyle zamanları oluyor. Müşterimizin kumaşını seçiyor, 5 dakika sürüyor. Ölçüleri sabit olduğu müddetçe gerisini biz hallediyoruz” dedi.

“HER USTANIN BİR ÇIRAĞI OLURDU”

Demirel, “Terziliğe önem vermemiz lazım. Son dönemlerde popülaritesini yitirmeye başladı. Buradan devlet büyüklerimize sesleniyorum, çırak sorunu yaşıyoruz. Çırak yetiştiremiyoruz. Şu an da 11 usta çalışıyoruz. Bizim çıraklık dönemimizde her ustanın bir çırağı olurdu. Şimdi ise bu kadar usta olmasına rağmen çırak bulamıyoruz. Aileler çocuklarını gönül rahatlığıyla terzilerin yanına verebilirler. Herkes üniversite okuyarak bir meslek sahibi olacak diye bir kaide yok. Bu mesleği hakkıyla yaparsan çok getirisi var”diyerek yetkililere seslendi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA