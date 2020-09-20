Şaşmaz Vatan Mekanik’te oto tamir-bakım ustası olan Burak Yoldaş, son yıllarda yaşanan çırak sıkıntısına hatırlatarak, “Çocuklarınızı sanayiye göndermekten çekinmeyin. Her meslek ölür ama sanayicilik ölmez." dedi.

Yenimahalle Şaşmaz Sanayi’de yer alan Vatan Mekanik Ağır Bakım Servisi’nde uzun yıllardır ustalık yapan Burak Yoldaş gazetemize konuştu. Yoldaş, geçmiş dönemlerde sanayici denildiğinde övüldüğünü, günümüzde ise kirin, yağın, pasın içerisinde çalışılıyor diye kız dahi verilmediğini söyleyerek, “Her meslek ölür ama sanayicilik ölmez. Hepimiz birbirimize muhtacız. Böyle olmaması lazım. Çocuklarınızı sanayiye göndermekten çekinmeyin. Birkaç yıl zorluk çekerler, işi öğrendiklerinde ise herkesten çok rahat ederler” dedi.

“SEVEREK YAPILMALI”

19 yıl önce 2001 yılında bu mesleğe adım attığını dile getiren Yoldaş, mesleği severek icra ettiğini, tanınmasının en büyük nedenlerinden birisinin bu olduğunu belirtti. Yoldaş, “Bu işi severek yapıyorum. Tanınmam ve bilinmemedeki en büyük sebeplerden birisi budur. Severek yaptığınız her işte en iyisi olursunuz. Bizler yoğun tempoda çalışıyoruz. Yeni çıkan araçlar için her 6 ayda bir eğitim alıyoruz. Bu eğitimler bir ücret karşılığında alınıyor. Eğitimin hakkını verirseniz en iyilerden bir tanesi olursunuz.”

“BU MESLEK ÖLMEZ”

“Bu meslekte; doktorundan avukatına, öğretmeninden işçisine her kesimden insanla muhatap oluyorsunuz. İyi para kazanıyorsunuz. Bunlar bizim işin iyi yanları. Kışın soğukta, yazın da sıcakta çalışmak ise işimizin dezavantajları. İşimiz hiç ölmeyecek bir meslektir” ifadelerini kullandı.

DOĞRU USTAYI BULAMAYANLAR DİKKAT

Doğru araç ustasını bulamayan vatandaşlara da uyarılarda bulunan Yoldaş, “20-25 yaşında ustayım deyip dükkan açan arkadaşlarımız oluyor. Bana göre yanlış bir karardır. 30 yaşından önce dükkan açılmamalıdır. O zorluğu çekmek lazımdır. Meslek okulunu bitirip dükkan açanlar oluyor. Bu böyle olmaz. Bilmek çok ayrıdır, tecrübe çok ayrı. Mesela yetkili servislerde bakım yapan usta, şanzıman ya da motor indirmez. Hepsinin ustası ayrıdır. Sanayide ise hemen hemen her marka araç gelir. Sınırlı sayıda kişiler ilgilenir. Bu yüzden vatandaşlarımı usta seçimi yaparken tecrübeye dikkat etsinler” dedi.

ÇIRAK YETİŞMİYOR

“Arabasını seven insan iyi ustaya para verir” diyen Yoldaş, sanayide çırak yetişmemesinden yakındı. “Bizim sanayiye girdiğimiz yıllarda usta yoktu çırak yoktu. Şimdi ise son beş yıldır çırak yetişmiyor. Suriyeli, Iraklı, Azerbaycanlı arkadaşlarımız var. Onlar sayesinde eleman açığı az da olsa kapatılıyor.”

“ÇOCUKLARINIZI GÖNDERİN RAHAT EDERLER”

“Önceden sanayici denildiğinde artısı vardı. Bekar birisi kız istemeye gittiğinde, ne iş yapıyor diye sorulurdu. Sanayici denildiğinde esnaf adam denilip övünülürdü. Şimdi ise kirin pasın içinde çalışılıyor diye kız dahi vermiyorlar. Böyle olmaması lazım. Herkes birbirine muhtaç. Değer kıymet bilmek lazım. Avukatlık ölür, şoförlük ölür restorancılık ölür ama sanayicilik ölmez. Bunu biz anlatamıyoruz. Çocuklarını versinler. Üç yıl zorluk çeker üç yıl sonra işini öğrendiğinde herkesten daha çok kazanç elde eder. Dükkanımıza günde üniversite mezunu 100 kişi geliyorsa yarısının işi var diğer yarısının yok. Üniversite bitirmiş ama garson olmuş. Boşa okumuş. Mesleki okul okusaydı daha faydalı olacaktı” diye konuştu.

İŞLER YENİDEN HAREKETLENDİ

Pandemi sürecinde biraz zorlandıklarını ifade eden Yoldaş, “Devletimiz 3 ay yardımda bulundu. İşler doğal olarak düştü. Bizde teması azaltalım diye çok müşteri almak istemedik. Şu sıralar herkes pandemiyi unuttu, işler yine eskisi gibi oldu” diyerek sözlerini noktaladı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA