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Bu nasıl iş? Bakanlık belgesini belediyeler tanımıyor

Hükümet’in kaçak yapılar için çıkardığı ve 15 ay önce sona eren İmar Barışı’nın kapsam alanı tartışma konusu oldu. Kimi yapılar için Bakanlıkça verilen Yapı Kayıt Belgesi, Belediyeler tarafından yok hükmünde sayılıp, tanınmıyor. 
Bu nasıl iş? Bakanlık belgesini belediyeler tanımıyor

BAZI BELEDİYELER YAZI GÖNDERDİ
Başkent’te bazı ilçe belediyeleri, hobi bahçesi sahiplerine resmi yazı göndererek, Yapı Kayıt Belgeli olmasına rağmen yapılarının kaçak olduğunu ifade edip, cezai işlem uygulamaya yelteniyor. Hobi bahçelerinde bulunan ve 2018 öncesi inşa edilmiş yapıları için kanun kapsamında devlete yaptıkları müracaatın kabul edildiğine, istenilen ücreti ödediklerine ve bunun üzerine kendilerine bizzat Bakanlıkça Yapı Kayıt Belgesi verildiğine dikkat çeken vatandaşlar, şu soruları yöneltiyor: 

“ŞAŞTIK KALDIK”
“Şimdi belediye yazı göndermiş, ‘Yapı Kayıt Belgeleriniz geçersizdir. İmar Barışı sizi kapsamıyordu. Eviniz kaçak, ya yıkın ya da şu kadar cezayı ödeyin…’ diyor. Madem kanun bizi kapsamıyordu Bakanlık bizden niye para topladı, bu belgeyi bize niye verdi? Böyle saçmalık mı olur? Bakanlığın verdiği belgeyi belediye tanımıyor. Şaştık kaldık valla. Kime gideceğiz, derdimizi kime anlatacağız, kara kara düşünüyoruz.” 

gazeteilksayfa/İLKSAYFA

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