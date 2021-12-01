BU NASIL TİCARET?

Ülkemizdeki ticareti ne yazık ki döviz, olumsuz etkiliyor!

Yükselişini sürdüren dövizle birlikte neredeyse her şeye zam üstüne zam geliyor.

Çoğu kişi elindeki stoku bile zamlı fiyattan satmaya kalkışıyor.

Bazı kişiler, zam yapmak ya da elindeki malın fiyatını yükseltmek için dolardaki en ufak artışı dört gözle bekler hale geldi.

Hal böyleyken ticaret ahlakı da büyük yara alıyor.

Hemen size ufak bir örnek vermek istiyorum. Şu an ev fiyatlarına bakıyorum. Doların her artışında ev fiyatlarının yükseldiğini görüyorum. Haftada en az 10 ila 20 bin TL arasında ev fiyatlarına zam geliyor.

Geçtiğim hafta Pursaklar’da görüştüğüm bir emlakçı, maliyetlerin artmasından dolayı fiyatların yükseldiğini, yılbaşından sonra fiyatların daha da artacağını aktardı. Anlayacağınız fırsatçılık arttı. Her yerde durum böyle!

Önceden nasıldı peki?

Esnaflar, bir ürüne zam gelse dahi elindeki malı eski fiyattan satmaya devam ederdi; asla zam yapmazdı. Elindeki stok biterse yeni fiyattan aldığı ürüne zam uygulardı.

Ama şimdi o güzel ticaret örneğini unutur olduk. Dövizin yükselmesi zam yapmak ya da bir malın fiyatını artırmak için yeterli hale geldi!

Günümüzün ekonomik anlayışı, insanlar arasında ahlaki değerlerden yoksun bir ticaret düşüncesini maalesef yaygınlaştırdı.

Ticaret hayatında doğruluktan ayrılan kimseler, tüccar olmaktan çıkıp füccâr (günahkar) olurlar ki, Peygamberimizin belirttiği gibi ahirette de bu şekilde diriltileceklerdir: “Tüccarlar kıyamet gününde füccâr (günahkar) olarak diriltilecekler, ancak Allah’tan korkan, yeminine sadık kalan ve doğru olanlar müstesna.”

Peygamberimiz insanların kazançlarını helal ve doğru yoldan elde etmesini belirterek hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur: “Hiçbir kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir lokma yememiştir.”, “En temiz kazanç, kişinin kendi elinin emeği bir de dürüst ticaretin kazancıdır”

Helal, doğru ve ahlaklı ticarete yeniden kavuşmak dileğiyle…