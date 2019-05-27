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Bu okul için Torosların eteğine yerleşiyorlar

Mersin'e 25 kilometre uzaklıkta Toros Dağları'nın eteklerindeki Musalı Veli Haşim Çiftçi İlkokulu/Ortaokulu, çocuklara verdiği eğitim ve sosyal imkanlarla kentin en ilgi gören okulları arasında.
Bu okul için Torosların eteğine yerleşiyorlar

Mersin kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta yer alan Toros Dağları'nın eteklerindeki Musalı Veli Haşim Çiftçi İlkokulu/Ortaokulu, çocuklara verdiği eğitim ve sosyal imkanlarla bulunduğu mahallenin de çehresini değiştiriyor.

Toroslar ilçesine bağlı kırsal alanda farklı uygulamalarıyla ünlenen okul, çocuklarının burada eğitim almasını isteyen velilerinin Musalı Mahallesi'ne taşınmasına vesile oluyor.

Her kayıt döneminde farklı yerleşim yerlerinden mahalleye taşınanların çocuklarını kaydettirdiği okuldaki öğrenciler, sabah güne "Gülümse Musalı'dasın" sloganıyla müzik eşliğinde spor yaparak başlıyor.

Müdür Kenan Sar ile selamlaştıktan sonra derse giren öğrencilere, mahalle sakinlerin de desteğiyle kurulan atölyelerde müzikten spora çok sayıda branşta eğitimler veriliyor.

Okulda hem eğlenceli vakit geçirip hem de eğitim gören öğrenciler, sınavlarda önemli başarılar da elde ediyor.

"Tersine göç başladı"

Okul Müdürü Kenan Sar, okullarının öğrenci ve veli merkezli bir eğitim sistemini benimsediğini söyledi.

Okulda spor yaparak güne başladıklarını anlatan Sar, "Her sabah 'günaydın' demeyen, gülümsemeyen çocuğu okula almıyoruz. İllaki gülümseyecek. Bizim parolamız bu çünkü her şey sevgiyle başlar. Biz öğrencilerin ruhuna dokunmak için burada birçok etkinlik yapıyoruz." dedi.

Sar, ana sınıfından 8. sınıfa kadar 170 öğrencilerinin olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Biz, bir çocuğun hayatındaki mucizenin iyi bir öğretmenle karşılaşması olduğunun bilincindeyiz. İşte burada o mucizeyi gerçekleştiriyoruz. Bakanlığımızın bize vermiş olduğu yetki ve sınırlar çerçevesinde okulda atölyeler kurduk. Tasarım beceri atölyesinde kodlama eğitimi, müzik atölyesinde gitar eğitimi alıyorlar. Spor atölyelerinde bocce, muay thai, dart, voleybol eğitimleri veriyoruz. Zeka oyunları kursu var. Her alanda biz çocukları eğitmeye çalışıyoruz. Öz güven kazanmış çocuklar, kendilerini daha iyi hissediyorlar."

Öğrenci sayılarının da her geçen gün arttığını vurgulayan Sar, "Buraya çok yoğun bir talep var. Şehir merkezinde oturan 26 öğrencimizin ailesi ikametlerini buraya taşıyıp, ev tuttular. Bunların burayla hiç alakaları yok, tanıdıkları bile yokken sadece eğitim ve etkinlikler için geliyorlar. Tersine göç başladı. Mersin'deki işine buradan geliş gidiş yapan velilerimiz var. " diye konuştu.

Sar, okullarında rüzgar enerjisinden kendi elektriklerini de üretmeye başladıklarını belirterek, daha birçok projeleri olduğunu ve destek verilmesi durumunda bunları da gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

"Bu okuldan giden hiç duymadım"

Öğrencilerden Furkan Türkmen de okulu tercih etmesinde en büyük etkenin öğretmenlerin öğrencilerle daha yakından ilgilenmesi olduğunu belirtti.

Önceki okulunda yaşadığı sıkıntılar nedeniyle ailesinin okul araştırdığını ve Musalı Mahallesi'nde karar kıldıklarını anlatan Türkmen, "Herkes bize burayı önerdi. Ben de gelince çok beğendim. Buraya gelince en başta arkadaşlarım şaşırdı ama 7. sınıf ve 8. sınıf notlarımı görenler farkı anladı. Burası beni geliştirdi. Merak edenlere sadece notlarımı gösteriyorum." dedi.

Buket Yağmur Özel de farklı branşlarda eğitimler aldıklarını vurgulayarak gitar, muay thai ve tenis gibi birçok alana yönelebildiklerini dile getirdi.

Tuğba Cengiz ise mahalleye dışarıdan gelen öğrencilerle yeni arkadaşlıklar edindiklerini vurguladı.

Okullarının tercih sebebi olmasında eğitim ve etkinliklerin önemli rol oynadığını aktaran Cengiz, "Biz artık alıştık çünkü sürekli dışarıdan öğrenciler gelmeye başladı. Bu okuldan giden hiç duymadım." ifadesini kullandı.

Veliler de mutlu

Velilerden Ertuğrul Köse, kızının daha iyi bir eğitim alması için kent merkezinden mahalleye taşındıklarını söyledi.

Hatice Kale Buran da okullarla ilgili çok fazla araştırma yaptığını vurgulayarak, "Geldik tanıştık ve çok memnun kaldık. Öğretmenlerin ilgisi, alakası çok etkili oldu. Buraya çocuğumuzu gönderdiğimizi duyanlar 'neden böyle bir şey yaptın, Mersin'de okul mu yoktu?' dediler. Ben okulun etkinliklerini, faaliyetlerini söylediğim zaman diğer velilerden de gelmek isteyen oldu." diye konuştu.

Sine Kılınç ise okulda öğretmen ve veli diyaloğunun çok gelişmiş olduğunu, bunun da çocukların başarısına katkı sağladığını kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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