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Bu okulun öğrencileri mezun olmadan iş buluyorlar

İskenderun Meslek Yüksekokulu Otomotiv Bölümü öğrencileri, İş Dünyasıyla Entegrasyon eğitimi sayesinde mezun olmadan istihdam şansı yakalıyor.
Bu okulun öğrencileri mezun olmadan iş buluyorlar

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) İskenderun Meslek Yüksekokulu (İMYO) Otomotiv Bölümü öğrencileri, İş Dünyasıyla Entegrasyon (İDE) eğitimi kapsamında aldıkları eğitimle mezun olmadan işe yerleşme şansı yakalıyor.

Sektörün teknik eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla teorik ve pratik eğitimlerin verildiği İMYO Otomotiv Bölümündeki öğrenciler, çok fazla iş arama kaygısı taşımıyor.

Aldıkları teorik eğitimi, İDE kapsamında firmalarda pratiğe dökme şansı yakalayan gençler, mesleğin inceliklerini öğrenerek iş hayatına ilk adımlarını atıyor.

İSTE Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selçuk Mıstıkoğlu, otomotiv bölümünde şu anda 137 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Öğrencilerin uygun atölye ve laboratuvar ortamında mesleğin inceliklerini öğrendiğini dile getiren Mıstıkoğlu, gençlerin mezun olmadan iş bulma şansı da yakaladığını kaydetti.

Mıstıkoğlu, bölümlerinde İş Dünyasıyla Entegrasyon (İDE) eğitiminin başarılı bir şekilde uygulandığını aktardı.

Öğrencilerin derslerde öğrendiklerinin yanı sıra entegrasyon eğitimiyle firmalarda 4,5 ay staj yapma şansı yakaladığını dile getiren Mıstıkoğlu, "Biz üniversite olarak endüstrinin ve iş kollarının ihtiyacına uygun profilde mezun verme gayreti içerisindeyiz. Öğrencilerimiz daha mezun olmadan iş bulma yönünde birçok avantaja sahip." dedi.

İş arama kaygısı yok

İskenderun Teknik Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Bölümü 2. sınıf öğrencisi Ali Düzgün, henüz mezun olmadan otomotiv sektörünün en iyi firmalarından teklif aldığını ve yakın zamanda çalışmaya başlayacağını kaydetti.

Düzgün, üniversite eğitimine devam ederken iş bulmasının büyük bir avantaj olduğunu belirtti.

Son sınıf öğrencisi Suphi Aslan da derslerde öğrendiklerini entegrasyon eğitimi kapsamında önemli firmalarda pratiğe dökme şansı yakaladıklarını söyledi.

Firmalardaki 4,5 aylık sürede hem sektör hem de meslekleriyle ilgili önemli deneyimler kazandıklarını dile getiren Aslan, mezun olmadan ve iş arama kaygısı taşımadan kendilerine iş teklifi gelmesinin de ayrı bir güzellik olduğunu aktardı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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