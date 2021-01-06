  • BIST 1.505
  • Altın 451,760
  • Dolar 7,2941
  • Euro 8,9655
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 2 °C
»

Bu oltaya düşmeyin!

Koronavirüsle birlikte dijital ortamlardaki dolandırıcılık sayıları arttı. Dolandırıcılar, “pandemi destek” mesajlarıyla yani “oltalama” denilen teknikle kurbanlarını ağına düşürmeye çalışıyor; aman dikkat! 
Bu oltaya düşmeyin!

Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte dijital ortamlardaki dolandırıcılık sayıları arttı. Salgını fırsata çeviren dolandırıcılar akılalmaz yöntemlere başvuruyor. Eski dolandırıcılık türlerinin yerini sosyal mühendislik gibi yeni siber dolandırıcılık türleri aldı. Dolandırıcılar artık kötü amaçlı yazılım ve oltalama denilen teknikleri kullanarak hedefindeki vatandaşın deyim yerindeyse cebini boşaltıyor. 

DOLANDIRICILAR, RESMİ KURUMLARIN İSMİNİ KULLANIYOR
Salgın krizini fırsata çeviren dolandırıcılar, hedef seçtikleri kişiye Sağlık Bakanlığı’ndan gönderiliyormuş gibi bir mesaj yönlendiriyor. Yurtdışından gönderildiği görülen mesajda “T.C Sağlık Bakanlığı. Tüm vatandaşlarımız linke tıklayarak koşulsuz şartsız 3000 TL pandemi desteği alabilirler” ifadesi ve bir link yer alıyor. ‘Oltalama’ yöntemi kullanan dolandırıcılar, gönderdikleri mesajı okuyup linki tıklayan vatandaşları ağına düşürüyor. Linkin tıklanmasının ardından ekranda “yardım almak için ileri butonuna basın” ifadeleri yer alıyor. Mağdur vatandaş, Sağlık Bakanlığı’nın sitesinde veyahut güvenilir bir resmi kurumun sitesinde olduğunu sanıyor; dolandırıldığının farkına varamazsa telefondaki tüm bilgiler dolandırıcıların eline geçmiş oluyor. Sanal dolandırıcılar, telefondaki bankacılık işlemleri üzerinden ağına düşürdüğü kişinin kredi kartı bilgilerini alarak hesabı boşaltıyor.

oltalama-teknigi-kullanilan-sms.jpgDOLANDIRICILARIN AĞINA SON ANDA DÜŞMEKTEN KURTULDU
Dolandırıcılar, son olarak Ankara’da yaşayan Mehmet Arabacı adındaki bir vatandaşı da oltalama yöntemiyle hesaplarını boşaltmaya çalıştı. Arabacı’nın telefonuna “T.C Sağlık Bakanlığı. Mutlu yıllar. Tüm vatandaşlarımız linke tıklayarak koşulsuz şartsız 3000 TL pandemi desteği alabilirler” mesajı geldi. SMS’in yurtdışından gönderildiğini fark eden Arabacı, mesajın dolandırıcılık amaçlı gönderildiğinin tespit ederek linke tıklamadı. Dolandırıcıların ağına düşmekten son anda kurtulan Arabacı, gazetemize şunları söyledi: “Sağlık Bakanlığı’ndan gönderiliyormuş mesajlar geliyor. İnsanın dalgın anında gönderilen numarayı fark etmezse dolandırıcıların ağına düşebilir. Bu konuda yetkililer acilen bir önlem almalı.”

 DOLANDIRICILIKLARDAN NASIL KORUNABİLİRSİNİZ?
-Emin olmadığınız ve tanımadığınız kişilerden gelen mesaj ve mailleri açmayın; linkleri tıklamayın.
-İnternet üzerinden cihazlara yüklenen yazılım, resim gibi içeriklere dikkat edin.
-Kullandığınız cihaza virüs bulaştığından şüpheleniyorsanız teknik servisten yardım alın.
-Banka hareketlerini kontrol altında tutun, şüpheli bir durumda bankanız ile temasa geçin.
-Eğer size gelen e-posta ve SMS’lerdeki linkleri tıkladıysanız hemen telefonunuz içinde bulunan banka uygulamalarını silin. 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Su Kesintisi 6 Ocak 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ06 Ocak 2021 Çarşamba 09:09
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?06 Ocak 2021 Çarşamba 09:00
  • Esnafa destek kararı Belediye Meclisi’nden oy birliği ile geçti06 Ocak 2021 Çarşamba 06:06
  • Kısıtlamalara rağmen kağıt toplamaya devam ediyor06 Ocak 2021 Çarşamba 05:05
  • O ailelere kulak verilmeli06 Ocak 2021 Çarşamba 04:04
  • Yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaşmadan satılıyor!06 Ocak 2021 Çarşamba 03:01
  • Sahiplenmek06 Ocak 2021 Çarşamba 02:02
  • Seyahat Acentelerinden destek talebi06 Ocak 2021 Çarşamba 01:00
  • Mansur Yavaş, Pqueen hayranı çıktı05 Ocak 2021 Salı 10:13
  • TYB, 2021'in İstiklal yılı olması dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek05 Ocak 2021 Salı 06:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti