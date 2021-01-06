Bu oltaya düşmeyin!

Koronavirüsle birlikte dijital ortamlardaki dolandırıcılık sayıları arttı. Dolandırıcılar, “pandemi destek” mesajlarıyla yani “oltalama” denilen teknikle kurbanlarını ağına düşürmeye çalışıyor; aman dikkat!

Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte dijital ortamlardaki dolandırıcılık sayıları arttı. Salgını fırsata çeviren dolandırıcılar akılalmaz yöntemlere başvuruyor. Eski dolandırıcılık türlerinin yerini sosyal mühendislik gibi yeni siber dolandırıcılık türleri aldı. Dolandırıcılar artık kötü amaçlı yazılım ve oltalama denilen teknikleri kullanarak hedefindeki vatandaşın deyim yerindeyse cebini boşaltıyor.

DOLANDIRICILAR, RESMİ KURUMLARIN İSMİNİ KULLANIYOR

Salgın krizini fırsata çeviren dolandırıcılar, hedef seçtikleri kişiye Sağlık Bakanlığı’ndan gönderiliyormuş gibi bir mesaj yönlendiriyor. Yurtdışından gönderildiği görülen mesajda “T.C Sağlık Bakanlığı. Tüm vatandaşlarımız linke tıklayarak koşulsuz şartsız 3000 TL pandemi desteği alabilirler” ifadesi ve bir link yer alıyor. ‘Oltalama’ yöntemi kullanan dolandırıcılar, gönderdikleri mesajı okuyup linki tıklayan vatandaşları ağına düşürüyor. Linkin tıklanmasının ardından ekranda “yardım almak için ileri butonuna basın” ifadeleri yer alıyor. Mağdur vatandaş, Sağlık Bakanlığı’nın sitesinde veyahut güvenilir bir resmi kurumun sitesinde olduğunu sanıyor; dolandırıldığının farkına varamazsa telefondaki tüm bilgiler dolandırıcıların eline geçmiş oluyor. Sanal dolandırıcılar, telefondaki bankacılık işlemleri üzerinden ağına düşürdüğü kişinin kredi kartı bilgilerini alarak hesabı boşaltıyor.

DOLANDIRICILARIN AĞINA SON ANDA DÜŞMEKTEN KURTULDU

Dolandırıcılar, son olarak Ankara’da yaşayan Mehmet Arabacı adındaki bir vatandaşı da oltalama yöntemiyle hesaplarını boşaltmaya çalıştı. Arabacı’nın telefonuna “T.C Sağlık Bakanlığı. Mutlu yıllar. Tüm vatandaşlarımız linke tıklayarak koşulsuz şartsız 3000 TL pandemi desteği alabilirler” mesajı geldi. SMS’in yurtdışından gönderildiğini fark eden Arabacı, mesajın dolandırıcılık amaçlı gönderildiğinin tespit ederek linke tıklamadı. Dolandırıcıların ağına düşmekten son anda kurtulan Arabacı, gazetemize şunları söyledi: “Sağlık Bakanlığı’ndan gönderiliyormuş mesajlar geliyor. İnsanın dalgın anında gönderilen numarayı fark etmezse dolandırıcıların ağına düşebilir. Bu konuda yetkililer acilen bir önlem almalı.”

DOLANDIRICILIKLARDAN NASIL KORUNABİLİRSİNİZ?

-Emin olmadığınız ve tanımadığınız kişilerden gelen mesaj ve mailleri açmayın; linkleri tıklamayın.

-İnternet üzerinden cihazlara yüklenen yazılım, resim gibi içeriklere dikkat edin.

-Kullandığınız cihaza virüs bulaştığından şüpheleniyorsanız teknik servisten yardım alın.

-Banka hareketlerini kontrol altında tutun, şüpheli bir durumda bankanız ile temasa geçin.

-Eğer size gelen e-posta ve SMS’lerdeki linkleri tıkladıysanız hemen telefonunuz içinde bulunan banka uygulamalarını silin.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-