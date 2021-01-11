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Bu park yalnızca köpeklerin

Mamak Belediyesi, Ankara’nın ilk köpek parkını hizmete açtı.  Mamak Belediyesi’nin geçtiğimiz aylarda hizmete sunduğu Kartaltepe Parkı’nın 450 metrekarelik bölümünde hizmete açılan Köpek Parkı sevimli dostları misafir ediyor. 
Bu park yalnızca köpeklerin

Köpek parkı sayesinde parklarda, yeşil alanlarda köpeklerini serbestçe dolaştırmakta zorlanan vatandaşlar artık bu alanda sevimli dostlarıyla tasmasız oynayabiliyor. Bu parkların sayısını artacağının müjdesini veren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, açılan parkın hayvanseverler tarafından memnuniyetle karşılandığının altını çizerek, “Köpek besleyen vatandaşlarımızın hem kendilerinin hem de can dostlarının birlikte keyifle vakit geçirebilecekleri bir alan oldu. Evcil dostlarımız burada tasmasız rahatça enerjilerini atabilecek. Sahipleriyle ve diğer evcil köpeklerle oyun oynayabilecek. Artık güzel Mamak’ı temalı parklarla da buluşturuyoruz. Mamak’ta ilk adımını attığımız bu alanların sayısını inşallah arttıracağız. Can dostlarımız için kurduğumuz bu parkta ilerleyen süreçte çeşitli aktiviteler de düzenlemeyi planlıyoruz” dedi.

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Parkın ünü Mamak sınırlarını aştı
Mamak Belediyesi tarafından Kartaltepe Parkı içerisinde yer alan 450 metrekarelik alanda hizmete açılan Köpek Parkı’nda Mamaklılar parkta, can dostlarıyla ile vakit geçirebiliyor, köpekler oyun oynayıp özgürce enerjilerini atabiliyor. Köpeklerin oyun oynayabilmesinin yanı sıra eğitimi açısından da profesyonelce tasarlanmış parka yalnızca Mamak’tan değil, çevre ilçelerden de vatandaşlar köpeklerini getiriyor. Köpeklerini rahatça gezdirebilmek ve eğitmek için Çankaya’dan Mamak’a geldiğini belirten Burcay Irgaş adlı hayvansever, “Daha önce köpekleri gezdirirken çocuklar kaçıyor, köpeklerim tepki veriyor, anne ve babalar korkuyordu. Çankaya’dan Mamak’a geliyorum bu park için. Bu park açılınca rahatladık. En azından buraya köpeklerden korkan çocuklar girmemeye başladı. Sayılarının artmasını temenni ediyorum. Mamak Belediye Başkanımıza da ince düşüncesinden dolayı tüm hayvanseverler adına teşekkür ediyorum” dedi. Genelde parklarda, yeşil alanlarda köpeklerini serbestçe dolaştırmakta zorlanan vatandaşlar artık bu alanda sevimli dostlarıyla tasmasız oynayabilecek. Çocuklar da ebeveynlerinin kontrolünde parkta köpeklerle zaman geçirebilecek. Köpeklerin egzersiz ihtiyaçlarını karşılamasına imkan sağlayan parkurlara sahip parkta can dostlar için tüm detaylar düşünüldü. Özel olarak tel örgülerle ayrılan parkın üniteleri arasında köpek eğitim tüneli, yüksek atlama, engelli atlama, köpek eğitim tahterevallisi, engelli yürüyüş köprüsü, dairesel atlama, üçgen yürüyüş parkuru bulunuyor.

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