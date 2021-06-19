  • BIST 1.391
  • Altın 495,421
  • Dolar 8,7180
  • Euro 10,3510
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 19 °C
»

Bu sabah düğmeye basıldı! 17 ilde operasyon

İstanbul merkezli 17 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 52 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Bu sabah düğmeye basıldı! 17 ilde operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla "örgüt imamı" tarafından ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine 6’sı muvazzaf astsubay ve uzman çavuş, 46'sı ise ihraç askeri öğrenci 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 17 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Devam eden operasyon kapsamında, çok sayıda şüphelinin yakalandığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İcra ve iflas kanununda değişiklik19 Haziran 2021 Cumartesi 08:42
  • Bu sabah düğmeye basıldı! 17 ilde operasyon19 Haziran 2021 Cumartesi 08:39
  • Kurban kesimi tebliği yayımlandı19 Haziran 2021 Cumartesi 08:35
  • İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 70 sığınmacı kurtarıldı19 Haziran 2021 Cumartesi 07:45
  • Bakan Kurum, müsilaj temizleme çalışmalarını inceledi19 Haziran 2021 Cumartesi 05:05
  • Rus savaş gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçti19 Haziran 2021 Cumartesi 05:04
  • Bakan Kasapoğlu: Gençliğimiz, en büyük umudumuz19 Haziran 2021 Cumartesi 05:01
  • 'Atmaca' hedefi tam isabetle vurdu, Bakan Akar büyük sevinç yaşadı19 Haziran 2021 Cumartesi 04:48
  • Orgeneral Çetin, Bitlis'te şehit korucuların ailelerine taziye ziyaretinde bulundu19 Haziran 2021 Cumartesi 04:46
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Cukanoviç'le görüştü18 Haziran 2021 Cuma 16:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti