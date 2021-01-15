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Bu sabah peş peşe operasyonlar: Çok sayıda gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Bylock kullandığı tespit edilen ve örgüt içerisinde faaliyet gösterdiklerine dair haklarında beyan bulunan 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Bu sabah peş peşe operasyonlar: Çok sayıda gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları gerekçesiyle 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. İstanbul'da Başakşehir, Kağıthane ve Ataşehir'de bazı adreslere baskın yapıldı.

Şüphelilerin 18'inin İstanbul'da olduğu, 11'inin de yurt dışında bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

ANKARA'DA 9 GÖZALTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2005 yılı polis memurluğu sınavında FETÖ’nün usulsüzlük yaptığının tespiti üzerine başlattığı soruşturmada 7’si polis, 2’si sivil olmak üzere 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Yedi GündemAbone Ol

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