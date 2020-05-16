"Bu sezonu kurtaracağız derken önümüzdeki sezonu da yakmayalım"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, liglerin başlatılması kararı ile ilgili ilk defa konuştu. "Maçlar başladıktan sonra birinde virüs çıkarsa ne olacak?" diyen Koç, "Bu seneyi kurtaracağız derken önümüzdeki sezonu da yakmayalım" uyarısını yaptı.

Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, liglerin başlatılması kararıyla ilgili ilk kez konuştu.

İşte Ali Koç'un sözleri;

"Liglere başlayacağız dedikten sonra vakalar ortaya çıktı. TFF'nin şu anki tavrı net ve 'şimdilik' bir plan yapıldı. Çok zor bir karar. İşin sağlık boyutu var. Ekonomik boyutu var. Federasyonun 'şimdilik' yaklaşımına katılıyorum. Hakikaten şimdilik bir şey söyleyebiliyorsunuz. 10 gün sonra ne olacak bilemiyorsunuz. Avrupa'daki ligler başlayınca ne olacağını göreceğiz.

"MAÇLAR BAŞLADIKTAN SONRA VİRÜS ÇIKARSA NE OLACAK?"

"Biz bir açıklama yaptık ve verilebilecek her türlü karara saygılı olacağımızı söyledik. Liglerin devam etmesi kararı olursa bazı durumlar için de şimdiden adının konması gerekiyor, nelerle karşılaşabileceğimiz aşağı yukarı ortada. Maçlar başladıktan sonra birinde virüs çıkarsa ne olacak? O sırada 2 hafta içinde oynadıkları takımlar ne olacak? Karantinaya girecekler mi?

"Oynanacaksa asgari kamp mantığında bir yaklaşım olabilir. Hiçbir şekilde kimseyle teması olmayacak. Eve, markete gitmeyecekler ve sadece takımla kalacaklar. Bu seneyi kurtaracağız derken önümüzdeki sezonu da yakmayalım. Bütün senaryolar dikkate alınmalı. Ligler oynanmayacaksa da liglerin nasıl tescil edileceğine karar verilmeli."