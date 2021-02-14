Hatay'da yakalandıkları yeni tip koronavirüsü atlatan İl Sağlık Müdürlüğünde görevli sağlık memuru Muhammed Emin Ezer ile biyolog Eda Yiğitoğlu, yaşadıkları zorlukları anlattı.

Ezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından 10 günlük tedaviyle hastalığı atlatıp görevine döndüğünü söyledi.

Bir odada tek başına yaşadığı tedavi sürecinin psikolojik olarak kendisini çok etkilediğini belirten Ezer, şöyle konuştu:

"Çok şiddetli eklem ağrılarım oldu. 40 yaşındayım ve bu yaşıma kadar bu kadar şiddetli eklem ağrısı yaşamamıştım. Ateşim de zaman zaman yükseliyordu. İlaçların etkisi burada çok önemli. İlacı kullanmasaydım belki çok daha farklı, ölüme varabilecek sonuçlar ortaya çıkabilirdi ama ilacın faydasını gördüm. Herkesin de gördüğüne inanıyorum. Evli ve iki çocuk sahibiyim. Çocuklarımdan, eşimden ve sevdiklerimden uzak bir süreç geçirdim. Aile bireylerinin de psikolojisini çok etkiledi. Gerçekten çok ciddiye alınması gereken bir hastalık."

Kovid-19 sürecinde birçok sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini aktaran Ezer, hastalığa yakalanana kadar ölümü hiç düşünmediğini ancak yakalandığında bunun kapısına kadar geldiğini anlattı.

Ezer, maske, mesafe ve hijyenin önemini vurgulayarak, tüm bunlara ne kadar ciddi uyulursa Kovid-19 sürecinin de o kadar hafif geçirileceğini dile getirdi.

"Bu hastalığı kapmak için 10 dakika bile yetiyor"

İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Biriminde görevli biyolog Eda Yiğitoğlu da çok dikkat etmesine rağmen Kovid-19'a yakalandığını belirtti.

Büyük bir şok yaşadığını ve zorlu bir süreç geçirdiğini anlatan Yiğitoğlu, "Kimsenin rehavete kapılmaması gerekiyor çünkü ben bu hastalığı çok kısa sürede kaptım. Hasta olan kişi ile sadece 10 dakika aynı ortamda bulundum ve bir hafta sonra pozitif olduğumu öğrendim. Yani bu hastalığı kapmak için 10 dakika bile yetiyor. Aslında 10 dakikayı kısa diye tabir ediyoruz ama ne kadar önemli olduğunu gördüm." diye konuştu.

Tedavisinin evde tamamladığını, en büyük avantajının erken teşhis ve tedavi olduğunu vurgulayan Yiğitoğlu, şunları kaydetti:

"Çalıştığım, Bulaşıcı Hastalıklar Biriminde en çok karşılaştığım olumsuz durum, tedavi için başvurularda çok geç kalınmasıydı. Maalesef tedaviye geç kalınınca sonuçları çok kötü oluyor. Erken davranmakta fayda var. Çevremizde de bunu çok gördük. Ailemde Kovid-19'a bağlı ölümler oldu. O durum insanı daha da yıpratıyor çünkü tedaviye ne kadar erken başlarsanız bu hastalığı atlatmak o kadar kolay oluyor."

Bazı kişilerin de hastalığı gizlediklerini gözlemlediklerini ifade eden Yiğitoğlu, Kovid-19'un ayıplanacak bir durum gibi değerlendirilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.