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Bu yıl 112 binin üzerinde düzensiz göçmen yakalandı

Yıllara göre düzensiz göçmen sayısı belli oldu. Bu yıl 112 bin 130 düzensiz göçmenin yakalandığı açıklandı.Bu rakam 2005 yılında 57 bin 428 olurken, geçen yıl en üst seviyesini görerek 454 bin 662 olarak kayıtlara geçti.
Bu yıl 112 binin üzerinde düzensiz göçmen yakalandı

Medya takip kurumu Ajans Press, göç ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl içerisinde göç ile alakalı basına 45 bin 727 haber yansıdı. Düzensiz göç başlığında ise 723 yansıma olduğu kaydedilirken, bu konunun ulusal ve yerel olmak üzere birçok gazetede yer aldığı da gözlendi.

Ajans Press’in, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerinden elde ettiği bilgilere göre, düzensiz göç istatistikleri belli oldu. Böylelikle bu yıl yakalanan düzensiz göçmen sayısı 112 bin 130 olarak kaydedilirken, uyruk bakımında bakıldığında 46 bin 134 ile Afganistan’ın ilk sırada yer aldığı kaydedildi.

İkinci sırada 15 bin 859 ile Suriye, üçüncü sırada ise 12 bin 733 ile de Pakistan düzensiz göçmen olarak yer aldı. 2020 yılı içerisinde yakalanan düzensiz göçmen sayılarına aylara göre bakıldığında 20 bin 933 ile ocak ayı en düşük seviyede yer alırken, 11 bin 686 ile eylül ayında en çok göç yapıldı. Geçmiş yıllara bakıldığında da 2005 yılında 57 bin 428 düzensiz göçmen olurken, geçen yıl en üst seviyesini görerek 454 bin 662 olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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