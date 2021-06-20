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Bu yıl 600'den fazla arkeolojik kazı çalışmasına 64 milyon lira destek sağlanacak

Medeniyetlerin beşiği Anadolu'da geçmişin izlerinin gün yüzüne çıkarılması için bu yıl 605 arkeolojik çalışma yapılması öngörülüyor.
Bu yıl 600'den fazla arkeolojik kazı çalışmasına 64 milyon lira destek sağlanacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 2021'de yabancı bilimsel heyetlerce 11'i yüzey araştırması olmak üzere 40; Türk bilim heyetleri, akademisyenler ile müze müdürlüklerince ise 14'ü su altı çalışması olmak üzere 565 arkeolojik kazı ve araştırma yapılması planlanıyor.

Bu yıl gerçekleştirilecek toplam 605 arkeolojik kazı çalışmasına Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Türk Tarih Kurumu Başkanlığı tarafından 64 milyon lira ödenek verilmesi öngörülüyor.

Bu yıl 65 arkeolojik kazı, "Arkeolojik Kazıların Yıl Boyu Sürdürülmesi Projesi" kapsamına alındı.

Geçen yıl 502 arkeolojik faaliyet gerçekleştirildi
Kazı çalışmaları kapsamında geçen yıl ise yerli ve yabancı bilim insanlarının ve müze müdürlüklerinin başkanlığında toplam 502 arkeolojik faaliyet gerçekleştirildi.

Bu faaliyetler arasında Kütahya Seyitömer Höyüğü'ndeki kurtarma kazısı çalışmalarından toplam 2 bin 569, Ambar Barajı etki alanındaki kurtarma kazılarında ise 850 eser envantere kaydedildi.

Eserler arasında Antalya Demre Myra kazılarında 2 bin 200 yıllık pişmiş toprak buluntu grubu, Perge kazılarında M.S. 3. yüzyıla tarihlenen giyimli kadın heykeli, Denizli Laodikeia kazılarında 20 asırlık bir portre, Ordu-Kurul Kalesi kazılarında 2 bin 100 yıllık pişmiş toprak büst ve masklar ile Burdur-Gölhisar Kibrya Antik Kenti kazılarında Asklepios heykelciği ve Sarapis büstü öne çıkan buluntular oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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