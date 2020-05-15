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Bu yıl bayram nasıl olacak?

16.05.2020 tarihi itibariyle 4 gün boyunca 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. peki ya sonrası ne olacak? kısıtlamalar bittikten sonra bayram yaklaşıyor. bu yı bayram nasıl olacak? Bilim Kurulu Üyesi uyarılarda bulundu!
Bu yıl bayram nasıl olacak?

Vatandaşın sağlığını korumaya amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağı 16-19 Mayıs tarihleri arasında belirlenen illerde uygulanacak. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile belirlenen sokağa çıkma yasağına uymayanlara idari para cezası uygulanacak. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı da kapsayarak uygulanacak yasak 15 Mayıs Cuma günü saat 24.00 ile 19 Mayıs Salı günü Saat 24.00’da sona erecek.

BU GECE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK 15 İL
Vaka sayılarının bazı illerde düşmesiyle bazı illerde sokağa çıkma yasağı ve seyehat yasağı kaldırılmıştı. Ancak 15 ilde risk devam ediyor. Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı o 15 il ise şöyle:
Ankara, Eskişehir, Bursa, İstanbul, Balıkesir, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Sakarya, Manisa, Zonguldak, Samsun ve Van. 

BAYRAM’DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK MI?
Vatandaşın aklındaki en büyük sorulardan biri de Ramazan bayramında sokağa çıkmanın yasak olup olmayacağı. 19 Mayıs’ta bitecek sokağa çıkma yasağından 4 gün sonra 24 Mayıs Pazar günü başlayacak olan bayram 26 Mayıs’ta sona erecek. Yasağın uygulanıp uygulanmayacağı konusunda Hükümet’te istişareler sürerken vatandaşın da yasak uygulanmasından yana taraf olduğu belirtiliyor. Yasakla ilgili düzenlemenin önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine toplantısında ele alınması ve Bilim Kurulu’nun tavsiyeleriyle 23-24-25-26 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağının uygulanması bekleniyor.

UZMANLAR BAYRAMDA YASAK UYGULANMASINDAN YANA
Sokağa çıkma yasakları sonrası yaşanan yoğunlukta dahi vaka sayısının arttığına dikkat çeken pek çok konunun uzman bayram gibi milyonlarca insanın aynı anda hareket edeceği bir durumda çok daha kötü tablolarla karşılaşılacağını ifade ediyor. Uzmanlar arife günü, bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günü büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağının uygulanması gerektiğini söylüyor.

ONLİNE OLARAK BAYRAMLAŞIN
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü ise bu bayramın önceki bayramlardan farklı olarak geçirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Kişisel olarak yurttaşlarımıza bu bayramda önceki bayramlardaki gibi davranmamamız gerekiyor. Yasaklar kalksa bile sosyal mesafeyi ihlal edecek şekilde el öpmeler, sarılmalar, kucaklaşmalar çok riskli. Salgının bittiği ülkelerde bile 40 gün sonra bile tekrar artabiliyor. Dolayısıyla bayramda 80 milyon insanın birbiri ile bayramlaştığını düşünürsek beklemediğimiz bir sonuçla karşılaşabiliriz. Bu bayramda uzaktan bayramlaşma, online olarak bayramlaşabiliriz” ifadelerine yer verdi. 

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Erkal Erdoğan/İLKSAYFA
 

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