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Bu yıl ilki uygulanacak 18-22 Kasım ara tatili pazartesi başlıyor

Tatili gazetemize değerlendiren turizmci Hulusi Tipi, “Bu daha çok memleket ziyareti yapılan bir tatil dönemi olur” dedi. 
Bu yıl ilki uygulanacak 18-22 Kasım ara tatili pazartesi başlıyor

Turizmci Hulusi Tipi, bu yıl ilk defa uygulanacak bir haftalık ara tatili muhabirimiz Erkal Erdoğan’a değerlendirdi.

 

Bu yıl ilk kez uygulanacak 2019-2020 yılının 18-22 Kasım ara tatili bu pazartesiden itibaren başlıyor. Türkiye’de pek çok sektör öğrencilerin bir haftalık ara tatile girmesinden doğrudan etkilenecek. Bunlardan birisi de şüphesiz turizm. Ara tatilin turizme etkisini Bahçelievler’de bulunan Ege Selenay Turizm İşletme Sahibi Hulusi Tipi ile değerlendirdik. Tipi, bu ara tatilinin daha çok okul gezileri ile değerlendirileceğini bunun yanı sıra yaz sezonu olmadığı için kültür tatili ya da memlekete izne gidişlerin olacağını söyledi. Tipi ayrıca okul gezilerinin Kasım ve Nisan aylarındaki arar tatillere sıkışmasından da endişe duyduklarını belirtti. 

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OKUL GEZİLERİ BU HAFTALARA SIKIŞTIRILMAMALI

Tipi, yılın 8-9 ayı okul gezileri yaptıklarını ancak bu sene yeni uygulanacak ara tatillerle beraber bu gezilerin 2 haftaya sıkıştırılmasından endişe duyduklarını belirterek, “Biz yılın 8-9 ayı ilkokullarla günü birlik lise düzeyiyle günübirlik ya da konaklamalı geziler düzenleriz. Genellikle hafta sonu olur gezilerimiz. Fakat bu sene önümüzdeki pazartesiden itibaren 18-22 Kasım ara tatili var. Şu an görünen okulların bu tarihlere göre gezilerini düzenlemeleri. Bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta sonu doluyuz. Bizim korkumuz bütün okullar gezilerini bu tarihlere almak istemesi. Aylara yayılmış olan günlerimiz 2 haftaya sıkışacak. Hizmet kalitemiz düşecek, ayrıca maddi olarak bir anda gelen gelirle, farklı zamanlarda gelen gelir arasında fark var. Bu bize zora sokar” dedi.

ANKARALI ÖĞRENCİLERİN İLK ADRESİ ÇANAKKALE  

Başkent’te çok sayıda okul gezisi düzenlediklerini belirten Tipi, gezi rotalarını şöyle sıraladı:
“Okulların ilk durağı tabi ki bizim için manevi olarak yeri çok önemli olan Çanakkale oluyor. Hemen hemen oraya gitmeyen okul kalmamıştır diyebiliriz. Daha sonra yakın olmasının bize büyük şans olduğu ve dünyanın sayılı noktalarından biri olan Kapadokya gezilerimiz oluyor. Lise düzeyindeki öğrencilerimizle konaklamalı İstanbul kültür turu yapabiliyoruz.” 

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1 HAFTALIK ARA MEMLEKET TATİLİNE YARAR

Turizmci Tipi, 1 haftalık 18-22 Kasım ara tatilinin mevsim dolayısıyla ancak memleket tatiline yaradığını ifade ederek, “Şu an havalar ne kadar iyi gitse de sonuç olarak kış. Vatandaşların geneli çocukların tatile çıkmasıyla birlikte büyük şehirlerinden memleketlerine bir dinlenme tatili olarak değerlendirecek. Şu an için otobüs biletlerindeki yoğunlukta bunu gösteriyor. Az da olsa yaz kış ziyaret edilebilen kültür gezilerine bir rağbet olabilir. 

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA
 

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