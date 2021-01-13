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Bu yıl uygulanacak kamu sosyal tesis ücretleri belirlendi

Kamuya ait sosyal tesisleri kullanmak isteyenlerin bu yıl ödeyeceği asgari bedeller belli oldu.
Bu yıl uygulanacak kamu sosyal tesis ücretleri belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, kamu bankaları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, çocuk bakımevi, spor tesisi ve benzeri sosyal ve destek amaçlı tesislerden dinlenme amacıyla veya diğer amaçlarla yararlanacaklardan alınacak yemek, konaklama ve diğer hizmet bedellerinin tespitinde ve elde edilen gelirlerin kullanımında uyulacak usul ve esasları düzenliyor.

Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanacak kurum personeli, tesisin özelliklerine göre yemek ücreti olarak kişi başına günlük 19-24 ya da 29 lira, konaklama bedeli olarak 8,50-10 veya 11 lira ödeyecek. 1 Temmuz-15 Ağustos döneminde ise konaklama ücretleri konutun türüne göre 13-14,50 lira olarak uygulanacak.

Konut veya bağımsız bölümde buzdolabı ve televizyon bulunanlarda günlük en az 5'er lira, klima bulunanlarda en az 7 lira konut başına ilave bedel alınacak.

Çocuk bakım ücreti

Misafirhanelerden yararlanan kurum personelinden kişi başına her gece için en az 14,50 lira tahsil edilecek. İdarelerce, verilen hizmetin özelliği, maliyeti ve standardın üzerinde olması, odadaki yatak sayısı gibi hususlar dikkate alınarak daha yüksek konaklama bedeli belirlenebilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve çocuk bakımevlerine kabul edilecek devlet memurları ve diğer kamu personelinin her çocuğu için aylık bakım ücreti asgari 264 lira olacak. Belirlenen asgari aylık ücretlerin kreş ve çocuk bakımevi hizmetlerinin karşılanmasında yeterli olmadığı durumlarda, kurum ve kuruluşlar belirlenen ücretin üzerinde bedel tespit edebilecek. 

Kurum personeli de dahil olmak üzere, her türlü futbol, basketbol, voleybol salon ve sahalarından, tenis kortlarından, yüzme havuzlarından, su ve kış sporlarının yapıldığı yerlerden veya diğer spor tesislerinden yararlananlardan, bir saatlik yararlanma karşılığı, spor alet ve malzemelerinin yararlananlar tarafından temin edilmesi halinde kişi başına en az 10 lira, tesisten temini durumunda kişi başına en az 14,50 lira alınacak. 

Hamam, sauna ve kaplıcalardan bir saat süreyle yararlanmanın bedeli olarak da kişi başına en az 18 lira ödenecek.

Tebliğ, 1 Şubat'ta yürürlüğe girecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, kamu bankaları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, çocuk bakımevi, spor tesisi ve benzeri sosyal ve destek amaçlı tesislerden dinlenme amacıyla veya diğer amaçlarla yararlanacaklardan alınacak yemek, konaklama ve diğer hizmet bedellerinin tespitinde ve elde edilen gelirlerin kullanımında uyulacak usul ve esasları düzenliyor.

Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanacak kurum personeli, tesisin özelliklerine göre yemek ücreti olarak kişi başına günlük 19-24 ya da 29 lira, konaklama bedeli olarak 8,50-10 veya 11 lira ödeyecek. 1 Temmuz-15 Ağustos döneminde ise konaklama ücretleri konutun türüne göre 13-14,50 lira olarak uygulanacak.

Konut veya bağımsız bölümde buzdolabı ve televizyon bulunanlarda günlük en az 5'er lira, klima bulunanlarda en az 7 lira konut başına ilave bedel alınacak.

Çocuk bakım ücreti

Misafirhanelerden yararlanan kurum personelinden kişi başına her gece için en az 14,50 lira tahsil edilecek. İdarelerce, verilen hizmetin özelliği, maliyeti ve standardın üzerinde olması, odadaki yatak sayısı gibi hususlar dikkate alınarak daha yüksek konaklama bedeli belirlenebilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve çocuk bakımevlerine kabul edilecek devlet memurları ve diğer kamu personelinin her çocuğu için aylık bakım ücreti asgari 264 lira olacak. Belirlenen asgari aylık ücretlerin kreş ve çocuk bakımevi hizmetlerinin karşılanmasında yeterli olmadığı durumlarda, kurum ve kuruluşlar belirlenen ücretin üzerinde bedel tespit edebilecek. 

Kurum personeli de dahil olmak üzere, her türlü futbol, basketbol, voleybol salon ve sahalarından, tenis kortlarından, yüzme havuzlarından, su ve kış sporlarının yapıldığı yerlerden veya diğer spor tesislerinden yararlananlardan, bir saatlik yararlanma karşılığı, spor alet ve malzemelerinin yararlananlar tarafından temin edilmesi halinde kişi başına en az 10 lira, tesisten temini durumunda kişi başına en az 14,50 lira alınacak. 

Hamam, sauna ve kaplıcalardan bir saat süreyle yararlanmanın bedeli olarak da kişi başına en az 18 lira ödenecek.

Tebliğ, 1 Şubat'ta yürürlüğe girecek.

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