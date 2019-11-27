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Bu yolda duran araçlar geri kalkamıyor

Çankaya Şimşek Caddesi ile Ali Dede Sokak kesişiminde yağmurla kayganlaşan yolda araçlar durdukları an kalkamıyor. Vatandaşlar yola kalkış desteği sağlayan zemin döşenmesini istiyor.
Bu yolda duran araçlar geri kalkamıyor

Yağmur nedeniyle kayganlaşan yollar sürücüler için büyük bir tehlike oluşturuyor. Sürücülerin bu yollarda daha dikkatli araç kullanması gerekirken çoğu zamanda kazalar kaçınılmaz oluyor. O yollardan biri olan Çankaya Şimşek Caddesi ile Ali Dede Sokak’ın kesiştiği nokta sürücüler için büyük tehlike meydana getiriyor. Bir kez duran araçlar bir daha kalkış yapamıyor. Sürücüler yollarını değiştirmek zorunda kalarak başka güzergahı tercih ediyor. Çoğu ez kazayla burun buruna gelinirken vatandaşlar Çankaya Belediyesi’nden yokuşta destek olacak bir zeminin yola döşenmesini istiyor. 

BUZ PİSTİ GİBİ 

Şimşek Caddesi ile Ali Dede Sokağı’nın kesiştiği noktada bulunan yokuş araçlar için adeta tuzak gibi. U dönüş yapmak isteyen ya da karşı sokağa ilerlemek isteyen araçlar yağmurlu havalarda durdukları an kalkış yapamıyorlar. Sürücüler zor anlar yaşarken etrafta park yapan araçlara da vurma tehlikesiyle karşılaşıyor. Kimi geri dönerken kimi de uzun süre patinaj çekerek çıkmaya çalışıyor. Hatta lastiklerinden epey duman çıkıyor. 

yagmur-nedeniyle-kayganlasan-yollar,-cankaya-simsek-caddesi-ile-ali-dede-sokak’in-kesistigi-nokta,-cankaya-belediyesi,-yokusta-destek,.jpg

KALKIŞ DESTEKLİ ZEMİN DÖŞENSİN

Başkent’in farklı noktalarında buna benzer yolların olduğunu belirten vatandaşlar o noktalarda zemine döşenen yokuşta kalkmaya destek olan zeminlerin döşendiğini söylüyor. Sürücüler, “Burası ara sokak. Yolun üzerindeki tırtıklı yapı tamamen kaybolmuş. Düz bir beton zemine dönmüş. Araç lastikleri tutmuyor. Durunca kalkılmıyor. Arkamız araçla doluyor. Kaza olabilir. Ayrıca hastaneye yakın bir bölge. Ambulans içinde aynı noktada sıkıntı yaşanabilir. Ayrıca yukarıdan gelen araçlar var. Onlar frene bastığında duramıyor. Buz pisti gibi aşağı kayıp gidiyor” dedi. 

yagmur-nedeniyle-kayganlasan-yollar,-cankaya-simsek-caddesi-ile-ali-dede-sokak’in-kesistigi-nokta,-cankaya-belediyesi,-yokusta-destek,,.jpg

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

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