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Buca'da husumetliler arasında silahlı kavga: 1 ölü

İzmir'in Buca ilçesinde aralarında husumet bulunan Orhan I., Adem Yıldırım'ı (61) tabancayla vurarak öldürdü. Polis, olayın ardından kaçan Orhan I.'yı yakalamak için çalışma başlattı.
Buca'da husumetliler arasında silahlı kavga: 1 ölü

Olay, gece saatlerinde Göksu Mahallesi 637/24 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Orhan I. ve Adem Yıldırım sokakta buluştu. İkili arasında başlayan tartışma yerini kavgaya bıraktı. Kavga sırasında Orhan I., yanındaki tabancasıyla Adem Yıldırım'ın göğsüne ateş ederek olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Adem Yıldırım özel bir hastaneye kaldırıldı. Yıldırım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Savcı ve polis ekibinin incelemesinin ardından Yıldırım'ın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan, uyuşturucu sattığı ileri sürülen Orhan I.'nın Yıldırım'ı kendisini polise ihbar ettiği için öldürdüğü iddia edildi. Olay sonrası kaçarak kayıplara karışan Orhan I.'yı yakalamak için Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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