  • BIST 1.452
  • Altın 509,312
  • Dolar 8,3913
  • Euro 10,2074
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 10 °C
»

Buca'da parkta bıçaklı kavga: 1 ölü

İzmir'in Buca ilçesinde, parkta alkol aldıkları ileri sürülen 2 arkadaş arasında çıkan kavgada, Salihcan Çetin (22) bıçaklanarak yaralandı.
Buca'da parkta bıçaklı kavga: 1 ölü

Olay, saat 02.30 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi 694/7 Sokak'taki Demokrasi Parkı'nda yaşandı. İddiaya göre, D.Ö. ile arkadaşı Salihcan Çetin, parkta alkol aldıkları sırada aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.Ö. yanındaki bıçakla Çetin'i göğsünden yaraladı. Bıçaklı saldırı sonucu, Çetin kanlar içinde yere yığılırken, D.Ö. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Çetin, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Çetin, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çetin'in cansız bedeni, Savcı'nın incelemesi sonrası İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bıçaklı kavga sonrası, olay yeri ekipleri, parkta inceleme yaptı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Öte yandan, Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri de, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Bıçaklı saldırgan, kısa süre sonra polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan D.Ö., sorgulanmak üzere Polis Merkezi'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BM Filistin Temsilcisi Mansur, Filistin halkını desteklemeyen bir BMGK açıklamasına ihtiyaç olmadığını söyledi23 Mayıs 2021 Pazar 09:17
  • İngiltere'de Filistin'e destek için toplanan göstericilere polis müdahale etti23 Mayıs 2021 Pazar 09:16
  • Türkiye ve dünya gündemi23 Mayıs 2021 Pazar 09:14
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC Sulamaları İletim Tüneli projesine ilişkin paylaşım23 Mayıs 2021 Pazar 09:13
  • Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, uyuşturucuyla mücadelenin sayısal verilerini paylaştı23 Mayıs 2021 Pazar 09:12
  • Gri kategoride aranan Rızgar Koçer kod adlı terörist etkisiz hale getirildi22 Mayıs 2021 Cumartesi 13:37
  • 'Turizmin başkenti' Antalya, mavi bayraklı plaj sayısıyla dünyada söz sahibi22 Mayıs 2021 Cumartesi 13:35
  • Yargı reformu kapsamında hazırlanan kanun teklifiyle yeni düzenlemeler hayata geçirilecek22 Mayıs 2021 Cumartesi 13:34
  • Koruma altındaki yaban keçileri Tunceli dağlarına güzellik katıyor22 Mayıs 2021 Cumartesi 13:34
  • Mardin'de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, gri kategoride arandığı belirlendi22 Mayıs 2021 Cumartesi 13:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti