Budanan odunlar dağıtılıyor

Çalışmalarında hiçbir kaynağı israf etmeden kullanan Kahramankazan Belediyesi, ilçe genelinde yaptığı ağaç budama çalışmaları sonucunda elde ettiği odunları ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da, odunların çuvallanma işlemine bizzat katılarak belediye ekiplerine yardım etti.

Sosyal yardımlar konusunda yaptığı çalışmalarla dikkati çeken Kahramankazan Belediyesi, soğuk kış günlerinde anlamlı yardımlarını sürdürmeye devam ediyor.

Başkan Oğuz çuvalları taşıdı

İhtiyaç sahibi ailelere kömür yardımlarını aralıksız sürdüren belediye bu kez de odun yardımı yapmaya başladı. Belediye odun yardımında ise ilçe yürüttüğü budama faaliyetlerinden elde ettiği odunları kullanıyor. Budama çalışmaları sonrasında özenle çuvallanan odunlar ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da belediye ekiplerine çuvallama işlemi sırasında yardım ederek, odunları elleriyle yardım kamyonuna taşıdı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri daha sonra bu odunları ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret ederek, kendilerine ulaştırıyor. Ekipler, yardım dağıtımlarını Koronavirüsle mücadele tedbirlerine büyük hassasiyet göstererek gerçekleştiriyor. Odun ve kömür yardımından faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi aileler 0537 040 67 59 numaralı telefondan belediye ekiplerine ulaşabilecek.

Kış boyunca sürecek

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, hangi alanda olursa olsun çalışmaları sırasında hiçbir kaynağı israf etmeden kullanmaya gayret ettiklerini belirterek, soğuk havalarda yaptıkları kömür yardımının yanı sıra budama çalışmalarından elde ettikleri odunları da ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdıklarını söyledi. Kahramankazan’da 55 bin nüfuslu büyük bir aile olduklarını anlatan Oğuz, ailelerinin hiçbir ferdini yalnız bırakmadıklarını kaydetti. İhtiyaç sahibi ailelerin her zaman yanında olduklarınız vurgulayan Oğuz, “Bu ailelerimize yönelik gerekli yardımları tüm yıl boyunca yapıyoruz. Soğukların kendini iyice hissettirmeye başlamasıyla birlikte kömür yardımı yapmaya da başlamıştık. Şimdi de odun yardımında bulunuyoruz. Hiçbir ailemiz, hiçbir çocuğumuz üşümesin diye bu yardımlarımızı kış boyunca düzenli olarak sürdüreceğiz” diye konuştu.