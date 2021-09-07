  • BIST 1.472,130
  • Altın 484,66
  • Dolar 8,3180
  • Euro 9,8450
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 21 °C
»

Budokaido şampiyonasında 9 madalya kazandılar

Sakarya'da yapılan Türkiye Budokaido Şampiyonasında, Sultangazi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü sporcuları 1 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya alarak büyük bir başarıya imza attılar.
Budokaido şampiyonasında 9 madalya kazandılar

Pandemi kuralları çerçevesinde Sakarya Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda 5 gün süren Türkiye Şampiyonasında 850 Sporcu kıyasıya mücadele ettiler. Sultangazi Halk Eğitim merkezi müdürlüğü; milli antrenör Seydi Battal Gazi Özçınar başkanlığında, yardımcı antrenör Fatma Coşkun'un da katkılarıyla şampiyonada toplam 9 madalya alarak takdir topladı. 

Sultangazi Halk Eğitim Merkezi müdürlüğü sporcuları daha önce Avrupa şampiyonu sporcular yetiştirmişti. Madalya kazanan sporcular Balkan, Avrupa ve dünya şampiyonasında da ülkemizi temsil edecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Filenin Efeleri'nin rakibi Finlandiya07 Eylül 2021 Salı 10:54
  • UEFA misafir seyirci yasağını kaldırdı07 Eylül 2021 Salı 10:36
  • Bodrumspor'a genç takviye07 Eylül 2021 Salı 10:24
  • Milli antrenörün çalıştırdığı boksör Akdeniz şampiyonu oldu07 Eylül 2021 Salı 10:11
  • A Milli Takım, Hollanda maçının hazırlıklarını tamamladı07 Eylül 2021 Salı 09:27
  • Filenin Efeleri, Hollanda'ya 3-1 mağlup oldu06 Eylül 2021 Pazartesi 23:19
  • A Milli Takım, Hollanda maçının hazırlıklarını tamamladı06 Eylül 2021 Pazartesi 23:18
  • Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü06 Eylül 2021 Pazartesi 19:29
  • Fenerbahçe, Miguel Crespo ile sözleşme imzaladı06 Eylül 2021 Pazartesi 17:49
  • Fenerbahçe Crespo transferini açıkladı06 Eylül 2021 Pazartesi 16:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti