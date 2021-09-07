Budokaido şampiyonasında 9 madalya kazandılar

Pandemi kuralları çerçevesinde Sakarya Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda 5 gün süren Türkiye Şampiyonasında 850 Sporcu kıyasıya mücadele ettiler. Sultangazi Halk Eğitim merkezi müdürlüğü; milli antrenör Seydi Battal Gazi Özçınar başkanlığında, yardımcı antrenör Fatma Coşkun'un da katkılarıyla şampiyonada toplam 9 madalya alarak takdir topladı.
Sultangazi Halk Eğitim Merkezi müdürlüğü sporcuları daha önce Avrupa şampiyonu sporcular yetiştirmişti. Madalya kazanan sporcular Balkan, Avrupa ve dünya şampiyonasında da ülkemizi temsil edecek.
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