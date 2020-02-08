  • BIST 121.015
  • Altın 303,746
  • Dolar 6,0199
  • Euro 6,5994
  • Ankara -5 °C
  • İstanbul -1 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya -3 °C
»

BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

BUDO'nun bazı seferleri elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugün yapacağı seferlerinden bazıları elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 08.00, 09.30 ve 13.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri ile 10.30, 13.00 ve 15.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan çıkarıldı.

Ayrıca saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 14.25'deki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamayacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Mamak'ta cinayet!08 Şubat 2020 Cumartesi 08:25
  • Kırşehir'de ekmek rekabeti: Fiyatı 59 kuruşa düştü08 Şubat 2020 Cumartesi 08:21
  • Trabzon’da 'tarihi' hırsızlık08 Şubat 2020 Cumartesi 08:19
  • Sabiha Gökçen'de termal kameralı kontrol başladı08 Şubat 2020 Cumartesi 08:14
  • Türk bilim insanları gıda sektörü için yerli enzim üretti08 Şubat 2020 Cumartesi 08:13
  • Antalya için zirai don uyarısı08 Şubat 2020 Cumartesi 08:12
  • 'Çocuklarım aç' diyerek kendini yakan Adem Yarıcı hayatını kaybetti07 Şubat 2020 Cuma 23:46
  • Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda yangın paniği07 Şubat 2020 Cuma 23:41
  • Karaman'da kömür ocağı işçileri iş bıraktı07 Şubat 2020 Cuma 21:48
  • Hatalı 1 YTL’yi, 100 bin liraya satışa çıkardı07 Şubat 2020 Cuma 17:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti