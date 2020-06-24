Buğdayda 2020 rekoltesinin 20,5 milyon tona ulaşması bekleniyor

TUSAF Başkanı Eren Günhan Ulusoy, "Geçen yıl buğday rekoltesi 19 milyon tondu. TÜİK'in 2020 tahmini 20,5 milyon ton." dedi.

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı ve Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) buğday alım fiyatlarındaki artışa değindi.

Alım fiyatlarının geçen yıla göre ekmeklik buğdayda yüzde 22,2 artışla 1.650 liraya, makarnalık buğdayda ise yüzde 24,4 yükselişle 1.800 liraya çıkarıldığını anımsatan Ulusoy, 2000'li yılların başından bu yana buğday ekim alanlarındaki gerilemeye karşın son 2 yılda alım fiyatının yüzde 50 civarında artırıldığını söyledi.

Ulusoy, enflasyon oranının çok çok üzerinde bir artışın söz konusu olduğunu belirterek, çiftçiye enflasyonun 20 puan üzerinde bir refah payı sağlandığını ve ekim alanlarındaki daralmanın durdurulmasının amaçlandığını kaydetti.

Geçen yıl 6,9 milyon hektar olan buğday ekim alanının bu yıl 6,8 milyon hektara gerilediğini bildiren Ulusoy, "2019'da ürünün net geliri yüzde 10 artmasına rağmen daralma sürdü. Her ne kadar daralma azalsa da sürmesi hiç iyi olmadı. Gelecek yıl da ekim alanlarındaki azalış sürerse başka politikalar devreye alınmalı." dedi.

Ulusoy, geçen yıl buğday rekoltesinin 19 milyon ton olduğunu anımsatarak, "Şu anda TÜİK'in 2020 tahmini 20,5 milyon ton. Ekim alanlarındaki daralmaya rağmen verimde yüzde 10'luk bir artış bekliyoruz. Güneydoğu ve Çukurova'dan gelen verim bilgileri olumlu. Geçen yıla göre daha yüksek verim söz konusu. Çok büyük bir sıkıntı yaşanmaması halinde 20,5 milyon ton rakamının küçük bir eksikle de olsa gerçekleşeceğini öngörüyoruz." diye konuştu.

"Un ihracatında ilk 5 aylık kaybı telafi edeceğiz"

Eren Günhan Ulusoy, yılın ilk 5 ayında un ihracatında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 14'lük bir düşüşün söz konusu olduğunu, kaybın Irak'ta yüzde 10 olarak gerçekleştiğini, pandemi sürecindeki yasakların ve lojistik zincirindeki aksamaların ihracatı düşürdüğünü anlattı.

Irak'taki un stoklarının azaldığını ve gümrük kapılarının açıldığını belirten Ulusoy, en yüksek ihracat pazarı olan Irak'taki kaybın 2020 sonuna kadar telafi edileceğini söyledi.

Ulusoy, Yemen ve Suriye pazarında salgın nedeniyle yaşanan kayıplara değinirken, "Yıl sonunda ilk 5 aydaki 200 bin tonluk kaybın büyük kısmını telafi edeceğimizi düşünüyoruz. Geçen yıl 3 milyon 262 bin ton un ihraç etmiştik. 2020 sonunda 3,2 milyon tona yaklaşacağımızı, 1 milyar dolar gelir elde edeceğimizi öngörüyoruz." diye konuştu.

"Salgın, tarım ve gıdanın önemini ortaya koydu"

TUSAF Başkanı Ulusoy, salgın döneminde perakende un satışlarında yüzde 700'e varan artışlar görüldüğüne dikkati çekerek, "Şu anda perakende satışlar, salgın öncesi dönemin bir miktar üzerinde seyrediyor. Ancak ilk anlardaki gibi yüksek değil." dedi.

Koronavirüs salgınının buğdayın, tarımın ve gıdanın önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Ulusoy, şunları kaydetti:

"Tarımın ve gıdanın ülkeler arası hareketinin olduğu bir dünya söz konusu. Salgın sürecinde başka ülkeler 'Eyvah, bu ürünü nereden buluruz?' dediğinde Türkiye'de ürünler tüketiciye ulaştı. Buğday, tahıl, bakliyat ve sebze gibi tüketimimizde yüksek olan ürünlerin önemini tekrar gördük.

Bu nedenle lisanslı depolama kapasitesi çok önemli. Şu anda 5 milyon tonluk kapasite Türkiye'ye 3 ay yetebilir. Lisanslı depoculuk kapasitesi her geçen gün artıyor. Rakam 10 milyon tona çıktığında Türkiye, kendisine 6 ay yetebilecek stoku depolayabilecek. Buğdayın, sağlık ve enerji sektörü gibi hayatın akışı için çok önemli olduğunu bir kez daha gördük."