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Buğdayda bu sezon rekolte beklentisi 19 milyon ton

Ulusal Hububat Konseyinin raporuna göre, bu yıl yetersiz yağış nedeniyle yüzde 5 rekolte kaybı olacağı tahmin ediliyor.
Buğdayda bu sezon rekolte beklentisi 19 milyon ton

Buğdayda bu sezon rekoltenin 19 milyon ton olması bekleniyor.

Ulusal Hububat Konseyinin 2020-2021 Üretim Yılı Buğday Değerlendirme Raporu'na göre, ekim-mart döneminde düşen yağış miktarı uzun yıllar ortalamasının altında kaldı. Bu dönem yağışın en az düştüğü bölge İç Anadolu olurken, Ege ve Karadeniz bölgelerinde ise son 40 yılın en kurak sonbaharı yaşandı.

Marmara haricinde tüm bölgelerde kış yağışlarının uzun yıllar ortalamalarına göre azaldığı ve en fazla azalışın yüzde 31 ile İç Anadolu'da gerçekleştiği görüldü.

Mart ayının yağışlı geçmesi ise kuraklığın olumsuz etkilerini belirli ölçüde telafi edilebilme imkanını ortaya çıkardı. Mart yağışları büyüme ve gelişme açısından yeterli, rekolte umutlarının devamı açısından olumlu değerlendirildi.

Buğday verimi açısından nisan-mayıs yağışları belirleyici olacak.

Rapora göre, Türkiye'de buğday ekim alanının 7,1 milyon hektarın üzerine olduğu tahmin ediliyor.

Geçen yıl 20 milyon ton olan buğday üretiminin bu sezon yüzde 5 azalışla 19 milyon ton olacağı öngörülüyor.

Öte yandan, fiyat avantajı daha fazla olan makarnalık buğday ekiminde artış olduğu değerlendiriliyor. Ülkede makarnalık buğday ekim alanında yüzde 3-4 artış yaşandığı belirtiliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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