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Buğdayda gelişim için gözler nisan-mayıs yağışlarına çevrildi

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yapılan analize göre, ocak-şubat aylarındaki sıcak ve soğuk hava hareketlerinin etkisiyle kıraç alanlardaki buğday gelişimi geriden gelirken, bitkinin su ihtiyacı bu aydan itibaren en üst seviyeye ulaşacak.
Buğdayda gelişim için gözler nisan-mayıs yağışlarına çevrildi

Hububat ve bakliyat gibi tarım ürünlerindeki bitkisel gelişimi yakından takip eden TMO, yağışlardaki son durum doğrultusunda şubat ayına ilişkin Hububat ve Bakliyatta Yağış, Ekiliş ve Gelişim Analizi hazırladı.

AA muhabirinin bu analiz raporundan yaptığı derlemeye göre, şubatta yağışlar mevsim normaline göre yüzde 47, geçen yıla göre yüzde 57 azaldı.

Kışlık hububat ekilişleri tamamlanırken, yazlık hububat ekilişlerine ise yer yer başlandı.

Geçen yılın ekim, kasım ve aralık ayları birçok bölgede meteorolojik olarak kurak geçerken, ocak ve şubatta ilk haftalarda mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık ve kuraklık görüldü, daha sonra ise kar yağışı, don ve serin hava etkili oldu.

Yılın ilk iki ayında yaşanan bu hava hareketleri, erken ekilen lokal alanlardaki bitkide yatmalara ve sararmalara yol açtı. Özellikle şubat ayının ikinci yarısındaki kar yağışları, tohumun çimlenip toprak yüzeyine çıkamadığı kıraç alanlarda bitkiye olumlu katkı sağladı.

Trakya'da erken ekilen bazı ekmeklik buğday çeşitlerinde fazla ve erken gübrelemenin de etkisiyle yaşanan dona da bağlı olarak lokal alanlarda bitki bozulmaları meydana geldi. Bu kapsamda Trakyalı üreticinin, erken ekimden kaçınması, yöre iklimi ve soğuğa dayanıklı buğday çeşitleri ekmesi ve üst gübrelemeyi erken yapmaması önem taşıyor.

Adana'da ise şubat ayı başında aşırı sıcakların da etkisiyle lokal alanlarda buğday erken başak çıkarırken, İç Anadolu Bölgesi genelinde kıraç alanlardaki bitki gelişimi bir miktar geriden geliyor. Şanlıurfa'nın hububat ekili kıraç alanlarında ise bitkinin su ihtiyacı bulunuyor. Doğu Anadolu Bölgesi hariç diğer bölgelerde üst gübreleme devam ederken, Akdeniz Bölgesi'nde yabancı ot mücadelesi tamamlandı.

Bu bitkide su ihtiyacı mart sonu itibarıyla başlarken, nisan ve mayısta en üst seviyeye ulaşıyor. Özellikle nisan ve mayısta mevsim normalleri civarında alınacak yağışların da etkisiyle iyi bir sezon yaşanması öngörülüyor.

Nohut üreticisi kırmızı mercimek ve hububata yöneldi
Raporda, bakliyat ekilişlerine ilişkin de değerlendirmelere yer verildi.

Buna göre, kırmızı mercimek üretiminin büyük bölümünün yapıldığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ekilişler tamamlandı. Bölgede daha önce yeterli yağış alınamamasından kaynaklı sorunların bir kısmı şubattaki yağışlarla telafi edilse de mart yağışları önem taşıyor. Şanlıurfa'da yetersiz yağışlar nedeniyle görülen sorunların martta normaller civarında yağış alınması durumunda telafi edilmesi bekleniyor.

Ülkenin nohut üretiminin büyük bölümünün yapıldığı İç Anadolu Bölgesi'nde ekilişler lokal olarak şubat ayının son haftası itibarıyla başladı. Genel olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kırmızı mercimek ve hububata kaymalardan dolayı nohut ekilişlerinde yüzde 15 azalış gözlemleniyor. İç Anadolu Bölgesi'nde ise verimde yaşanan kayıplar ve hububata olan kaymalardan dolayı nohut ekili alanlarda bir önceki yıla oranla yüzde 20-25 azalış öngörülüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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