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Bugün açılan AVM'ler tüketicileri karşılamaya hazır

Koronavirüs salgını nedeniyle market, eczane ve hijyen ürünleri satan firmalar dışında hizmetlerini durdurarak geçici süre kapatılan AVM'ler de bugünden itibaren kapılarını açtı.
Bugün açılan AVM'ler tüketicileri karşılamaya hazır

Koronavirüs salgını nedeniyle market, eczane ve hijyen ürünleri satan firmalar dışında hizmetlerini durdurarak geçici süre kapatılan alışveriş merkezleri (AVM) de bugünden itibaren kapılarını açtı.

Müşterilerini yeniden ağırlamaya başlayan alışveriş merkezlerinde (AVM), bugünden itibaren restoran, kafe, spor ve eğlence sektörü dışındaki iş yerleri de faaliyet göstermeye başlıyor.

Belirlenen hijyen kurallarına uyularak faaliyet gösterecek AVM'lerde, tüketiciler de hem bireysel hijyenlerine hem de sosyal mesafeye uyum sağlayarak alışverişini yapabilecek.

"AVM'lerimizin büyük çoğunluğu da bugün hizmet vermeye başlıyor"
Açılışa ilişkin bilgi veren Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, AVM'lerin büyük çoğunluğunun bugün hizmet vermeye başladığını anımsatarak, normalleşmeye hazır olduklarını söyledi.

Bu açılışın bir deneme açılışı gibi olduğunu dile getiren Altaş, 1 Haziran'a kadar isteyenin açıp istemeyenin açmayacağı bir dönem olacağını aktardı.

"Perakendecilerimizin büyük çoğunluğu 1 Haziran'a kadar hazırlık yapacaklar"
AVM'lerde gerekli tüm tedbirlerin alındığını ve alınacağını aktaran Altaş şu bilgileri verdi:

"AVM'lerimizin çoğu açık ama oradaki perakendecilerimizin büyük çoğunluğu 1 Haziran'a kadar hazırlık yapacaklar. Dolayısıyla tedbirli ve kısmi bir açılıştan bahsediyoruz. Tüketici giriş sayılarının yüzde 30'larda kalacağını, ciroların yüzde 50 civarında seyredeceğini tahmin ediyorum.

Elektronik ortamda birçok üründe satışlar bu dönem hızla arttı ama dünya örnekleri bize, tüketicinin fiziki alışverişten vazgeçmediğini gösteriyor. Asya'da ve Avrupa'da fiziksel mağazalar açıldıktan sonra, alışveriş hayatı hızla eski durumuna dönüyor."

Altaş, AVM'lerin açılmasının normalleşmeye büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.

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