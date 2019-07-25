Bugün faizde indirim günü

Merkez Bankasının haftalardır beklenen faiz toplantısı bugün yapılacak. Karar öncesinde TÜFE yüzde 15,70, Yİ-ÜFE yüzde 25, iki yıllık gösterge faiz yüzde 17,70 civarında bulunuyor.

Merkez Bankasının haftalardır beklenen faiz toplantısı bugün yapılacak. Karar öncesinde TÜFE yüzde 15,70, Yİ-ÜFE yüzde 25, iki yıllık gösterge faiz yüzde 17,70 civarında bulunuyor. Bütün paramatreler, en az 250-400 baz puan civarında bir faiz indirimine işaret ediyor.

Bu kapsamda TCMB'nin, yüzde 24 olan politika faizini yüzde 20'ye kadar çekmesi sürpriz olmayacak. Türkiye, uzunca bir süredir yüksek faizin olumsuz etkilerini yaşıyor. Bu süreçte konut, otomobil, beyaz eşya başta olmak üzere üretim ve istihdam kaynağı sektörlerde satışlar yüzde 70'e varan daralmalar yaşadı, çarklar yavaşladı, işsizlik arttı. Büyüme oranları da "negatif" seviyeleri gördü. Şimdi bütün Türkiye, faizde yaşanacak seri indirimlere odaklanmış durumda... Böylece ertelenen harcamaların ve yatırımların devreye girmesi, piyasaların canlanması bekleniyor.

YIL SONUNA KADAR 800 BAZ PUAN İNDİRİM

Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys; TCMB'nin en az 200 baz puan indirime gidebileceğini, bu seviyelerdeki bir kararın en emniyetli seçenek olacağını vurguladı. Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Ekonomisti Jason Tuvey de; enflasyonun son bir yılın en düşük seviyesine gerilediğini, ekonomideki ılımlı iyileşmenin faiz indirimini desteklediğini kaydetti. Tuvey, faizlerde yıl sonuna kadar 800 baz puanlık bir indirim gerçekleşebileceğini vurguladı.

Tacirler Yatırım Araştırma Müdiresi Özlem Bayraktar Gökşen "Toplantıda 250 baz puan faiz indirimi bekliyoruz. Yıl sonuna kadar da politika faizi indirim beklentimizi 600 puana revize ettik" açıklamasında bulundu.