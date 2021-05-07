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Bugün gözler ABD'de! işte dolarda son durum

Dolar kuru bir süredir oturduğu 8.30 bandındaki hareketini hafta boyu kısmi dalgalanmalarla devam ettirirken haftanın son işlem gününde gözler ABD'ye, tarım dışı istihdam verilerine çevrildi.
Bugün gözler ABD'de! işte dolarda son durum

Dolar yoğun veri gündemi ve haber akışıyla geçen 3 Mayıs haftasında 8.25 - 8.40 arasında iki yönlü dalgalanırken haftanın son işlem gününe 8.30 altında giriyor.

Yellen'ın faiz çıkışı ve küresel piyasalarda dolar endeksinin son iki haftanın en yüksek seviyesini görerek 91.5 üzerine çıkmasıyla sınırlı bir düşüş kaydetti.

TCMB PPK toplantısının karar metninde 'sıkı duruş' ifadesinin yerini 'mevcut duruş' alırken metne "Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar mevcut para politikası duruşu sürdürülecektir' cümlesi eklendi. Analistler bu nedenle gelecek toplantıda da faiz indirimi beklemezken enflasyonda baz etkisiyle belirgin bir düşüşün görülebileceği son çeyrekte indirimlerin başlayabileceği kanısında.

7 Mayıs sabahı dolar 8.30 altında tutunmaya çalışırken, emtia fiyatları yükselişini sürdürüyor. Piyasalarda bugün ABD istihdam verileri izlenecek. İçeride ise Hazine'nin nakit gerçekleşmeleri gündemde.

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