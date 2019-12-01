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Bugün itibariyle başladı! Tek tek durdurup ölçtüler

Türkiye genelinde bugün itibariyle yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu başladı.
Bugün itibariyle başladı! Tek tek durdurup ölçtüler

Türkiye genelinde bugün itibariyle yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu başladı. Trafik polislerinin İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu’nda yaptığı denetimlerde kış lastiği olmayan ticari araçlara cezai işlem uygulandı.

Bölge Trafik Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye Gişelerinde kış lastiği takmayan ve lastiklerinin diş derinlikleri kış koşullarına uygun olmayan ticari araçlara yönelik denetim yaptı. Denetimlerde polis ekipleri ticari araçları tek tek durdurarak lastik diş derinliklerini cihazlarla ölçtü. Denetimler sırasında kış lastiği takmayan araçlara Karayolları Kanununun 65/A maddesi uyarınca yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlarda, yılın zorunlu tutulan dönemlerinde kış lastiği kullanmamaktan 625 lira idari para cezası uygulandı. Kış lastikleri kontrollerinin yanı sıra araçlarda bulunması zorunlu olan takograf cihazı da denetlendi.

TIR SÜRÜCÜSÜ YÜCEDAĞ: DENETİMLERDEN MEMNUNUZ

TIR şoförü Mehmet Yücedağ, "23 seneden beri bu işteyiz. Kış lastiklerimizi taktık. Denetimlerden memnunuz, memur arkadaşlarımızdan da memnunuz. Şu ana kadar bir sıkıntı görmedik. Kontrollerimizi yaptırdık, iyiyiz şu anda bir şeyimiz yok” dedi.

Bir başka TIR şoförü ise “Gürcistan’dan İstanbul’a gidiyorum. Denetimlerden memnunuz. Polislerimiz her yerde denetimlerini yapıyorlar. Kış lastiklerimizi biz zaten takıyoruz. Her türlü uygulamadan memnunuz, önlemlerimizi aldık. Denetlemeler hep bizim için” diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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