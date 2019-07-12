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Bugün tekrar başladı: Müdahale ediliyor...

Muğla'nın Dalaman ilçesinde önceki gün çıkan ve Fethiye’ye sıçrayan, dün kontrol altına alınan orman yangınına günün ağarmasıyla hava araçlarıyla da müdahale ediliyor.
Bugün tekrar başladı: Müdahale ediliyor...

Gece boyunca karadan söndürme çalışmalarının devam ettiği yangına sabah helikopterler de müdahaleye başladı.

Bölgede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, havadan yangın alanını inceledi. Ekiplerin bölgede havadan ve karadan söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Dalaman'ın Karacaağaç Mahallesi'nde önceki gün çıkan ve Fethiye’ye sıçrayan orman yangını yaklaşık 350 hektarlık alanda etkili olmuş, yangın dün kontrol altına alınmıştı.

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