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Büküyükşehir'den bitki yetiştiren vatandaşlara ücretsiz ÇİÇEK kitabı

Büyükşehir Belediyesi; bahçesinde, balkonunda veya terasında bitki yetiştiren vatandaşlara yönelik bir kitap hazırlayarak, ücretsiz olarak Başkentlilerin kullanımına sundu.
Büküyükşehir'den bitki yetiştiren vatandaşlara ücretsiz ÇİÇEK kitabı

Büyükşehir Belediyesi Başkent’in dört bir yanını daha yeşil ve yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışmalarına devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlar için daha önce internet sayfasında “Pratik Bahçıvanlık Rehberi”ni paylaşan Büyükşehir Belediyesi şimdi de “İç Mekan, Balkon ve Teras Peyzajı” adlı yeni bir kitabı doğaseverlerle elektronik ortamda buluşturdu. 

İÇ MEKAN, BALKON VE TERAS PEYZAJI KİTABI
 Büyükşehir Belediyesi; bahçesinde, balkonunda ya da terasında bitki yetiştiren aynı zamanda da bu işi meslek olarak edinen vatandaşlara tam destek veriyor. Düzenlediği bahçıvanlık kurslarının ardından koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlar için daha önce online olarak “Pratik Bahçıvanlık Rehberi” hazırlayan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı şimdi de “İç Mekan, Balkon ve Teras Peyzajı” adlı yeni bir kitap hazırladı. 

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ÖNSÖZ MANSUR YAVAŞ’TAN
Başkent’te yerli bitki üretimini teşvik ederek yerli üreticilerin artması için yeni projelere destek vereceklerini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çevre ve Peyzaj Akademisi tarafından elektronik ortamda hazırlanan kitabın önsözünde şu ifadeleri kullandı:

DÜNYA BAŞKENTLERİYLE YARIŞIR HALE GELECEK
“İklim değişikliklerinin olumsuz etkilerinin farkında bir kent oluşturmak ve çevre bilincini geliştirmek amacıyla hayata geçirilen Çevre ve Peyzaj Akademisi sadece Başkentlilere değil, yeşile ve doğaya, bitkiye ve peyzaja ilgi duyan, yaşadığı ortamı güzelleştirmek isteyen herkese ilham kaynağı olmaktadır. İç Mekan, Balkon ve Teras Peyzajından yararlanarak siz değerli vatandaşlarımızın kendi yaşam alanlarında yapacağınız uygulamalarla Başkentimizin yeşil alan bütünlüğüne katkı sağlayacağınıza inanıyoruz. Ankara’yı dünya başkentleriyle yarışır hale getirmek için hep birlikte çalışacağız.” 

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Emrah Özcan/İLKSAYFA

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