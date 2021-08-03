  • BIST 1.407,580
  • Altın 485,03
  • Dolar 8,3400
  • Euro 9,8900
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 35 °C
  • İzmir 36 °C
  • Konya 28 °C
SON DAKİKADüzce'de çerez fabrikasında yangın
»

Buldan'da 2 hektar ormanlık alan yandı

Denizli'nin Buldan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler karadan müdahale ile 1,5 saatte söndürülürken 2 hektar ormalık alan küle döndü.
Buldan'da 2 hektar ormanlık alan yandı

Buldan'ın kırsal Yayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bugün saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 5 arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Köylüler de kazma, kürek ve çalılarla alevlere müdahalede bulunup, söndürme çalışmalarına destek verdi.

030820211358225486971.jpg

Yapılan anonslarla diğer köylüler söndürme çalışmalarına destek olmaya çağrıldı. Alevlere 1, 5 saatlik çaba sonucunda söndürülürken, 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Öte yandan Buldan'ın Türlübey Mahallesi'nde dün çıkan ve 12 saatte güçlükle söndürülen yangında soğutma çalışmaları sürüyor.


 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Emine öğretmen, toprağa verildi03 Ağustos 2021 Salı 13:43
  • Prof. Dr. Şahin'den yeni yangın uyarısı03 Ağustos 2021 Salı 13:40
  • Manavgat'taki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor03 Ağustos 2021 Salı 13:30
  • Hırsızı eline yaptırdığı dövme yakalattı03 Ağustos 2021 Salı 13:23
  • Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak03 Ağustos 2021 Salı 13:19
  • Diyarbakır’da katı atık yağ deposunda yangın03 Ağustos 2021 Salı 13:18
  • Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor03 Ağustos 2021 Salı 13:16
  • SGK Başkanı Yılmaz: İşten çıkarmalarda olağanüstü durum yok03 Ağustos 2021 Salı 12:52
  • İran'ın 8. Cumhurbaşkanı Reisi: Yaptırımların kaldırılması için çalışacağız03 Ağustos 2021 Salı 12:46
  • Antalya ve Muğla'daki yangınların söndürülmesi için 112 TOMA görev yapıyor03 Ağustos 2021 Salı 12:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti