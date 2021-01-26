  • BIST 1.537
  • Altın 438,624
  • Dolar 7,3463
  • Euro 8,9381
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 10 °C
»

Bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim eden temizlik işçisine 1 maaş ikramiye

KAHRAMMANMARAŞ'ta bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim eden temizlik işçisi Halil İbrahim Çınar, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay tarafından bir maaş ikramiye ile ödüllendirildi.
Bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim eden temizlik işçisine 1 maaş ikramiye

Dulkadiroğlu Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan 2 çocuk babası Halil İbrahim Çınar, çöp konteynerinin yanında 50 bin lira buldu. Çınar, parayı alıp sahibinin bulunması için polisten yardım istedi. Yapılan araştırmada paranın bir seyahat firması yetkililerinden Sedat Gölcü'ye ait olduğu tespit edildi. Halil İbrahim Çınar, 50 bin lirayı karakolda Gölcü'ye teslim etti. Sedat Gölcü, Çınar'a dürüst davranışından dolayı hem teşekkür etti hem de kendisine 1 yıl boyunca ücretsiz seyahat ile ödüllendirdi.

Halil İbrahim Çınar'a bir ödül de görev yaptığı belediyenin başkanından geldi. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, personelini makamında ağırlayıp bir maaş ikramiye ile ödüllendirdi. Çınar'ın kendisine yakışanı yaptığını belirten Okay, "16 yıldır belediyemizde çalışan kardeşimiz örnek bir davranış sergiledi. Hakikaten Dulkadiroğlu Belediyesi çalışanı olmanın gereğini yerine getirdi. Bundan dolayı Halil İbrahim kardeşimizle gurur duyuyoruz. Vatandaşımızın kaybettiği parayı çok kısa sürede güvenlik mercilerine ileterek sahibinin bulunmasını sağladı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Kardeşimize bu dürüstlüğünden dolayı ödüllendirerek teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Halil İbrahim Çınar ise yapması gerekeni yaptığını belirterek, "Çöp konteynerinin yanında 50 bin lira para buldum. Hemen durumu polis ekiplerine bildirerek tutanak tuttuk. Akşam saat 9 gibi paranın sahibini polisler buldu ve ben de polis merkezinde parayı kendisine teslim ettim" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ocakta unutulan yemek evi yaktı25 Ocak 2021 Pazartesi 22:17
  • Freni patlayan kamyon 2 otomobilin üzerine devrildi: 1 ölü, 4 yaralı25 Ocak 2021 Pazartesi 22:15
  • Niğde’de soba zehirlenmesi; anne öldü, 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı25 Ocak 2021 Pazartesi 22:14
  • Otomobil direğe çarpı, 2 yaralı25 Ocak 2021 Pazartesi 22:13
  • İstanbul'da kısıtlamanın başlamasına rağmen trafik yoğunluğu25 Ocak 2021 Pazartesi 22:13
  • Bariyere çarpan TIR'ın dorsesindeki camlar yola savruldu, ulaşım aksadı25 Ocak 2021 Pazartesi 22:12
  • Çanakkale'de 6 deniz yıldızı fosili ele geçirildi25 Ocak 2021 Pazartesi 19:24
  • Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor25 Ocak 2021 Pazartesi 14:25
  • Meteorolojiden doğu bölgeleri için çığ uyarısı25 Ocak 2021 Pazartesi 14:14
  • 'Türkiye'nin çatısı' kış göçmeni misafirlerini ağırlıyor25 Ocak 2021 Pazartesi 12:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti