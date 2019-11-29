  • BIST 107.126
  • Altın 269,951
  • Dolar 5,7645
  • Euro 6,3435
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 2 °C
»

Bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

Adıyaman'da yaşayan lise öğrencisi Furkan Aydoğmuş (16), yolda bulduğu cüzdanı polis vasıtasıyla sahibine ulaştırdı.
Bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

Adıyaman'da, Merkez Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Furkan Aydoğmuş, okuldan eve dönerken yolda bir cüzdan buldu. Bulduğu cüzdanı sahibine teslim eden Aydoğmuş, ödül için teklif edilen parayı kabul etmedi.

DURUMU HEMEN POLİSLERE İLETTİ

Okuldan dönerken bulduğu cüzdanı alan Aydoğmuş, içinde 645 TL para, kredi kartı ve kimlikler olduğunu gördü. Aydoğmuş, Atatürk Bulvarı'ndaki valilik önünde görevli polislere durumu anlatarak cüzdanı teslim etti. Polis, cüzdan içinde bulunan bilgilerden sahibi Mehmet Tekintaş'a ulaştı.

PARA TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ

Çağrı üzerine gelen Tekintaş'a cüzdan polis tarafından teslim edildi. Cüzdanı bulunduğu için mutlu olan Tekintaş'ın teşekkür için para verme teklifi ise liseli Furkan tarafından kabul edilmedi. 
Tekintaş ve olaya tanıklık edenler, liseli Furkan'ı örnek davranışından dolayı kutladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Teslim olan iki terörist ailelerine kavuştu28 Kasım 2019 Perşembe 14:24
  • Sincanlı dolmuşçular validatöre karşı28 Kasım 2019 Perşembe 10:40
  • Hakkari'de 2 asker yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu28 Kasım 2019 Perşembe 09:24
  • Müslüman genç kız 'makyaj' videosuyla Çin'deki kampları gündeme getirdi28 Kasım 2019 Perşembe 09:14
  • Kendisini ihbar ederek uyuşturucu bağımlısı olmaktan kurtuldu28 Kasım 2019 Perşembe 09:13
  • 29 Kasım 2019 Cuma Hutbesi: Dinin Özü Samimiyettir28 Kasım 2019 Perşembe 09:07
  • Siyasi Holiganizm28 Kasım 2019 Perşembe 00:05
  • KYK ödemeleri kafa karıştırdı28 Kasım 2019 Perşembe 00:04
  • Gökkuşağı Tepeleri her mevsim ziyaretçilerini cezbediyor27 Kasım 2019 Çarşamba 16:22
  • ABD'de ölen 'sahte mehdi' İskender Erol Evrenosoğlu toprağa verildi27 Kasım 2019 Çarşamba 14:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti