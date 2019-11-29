Bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

Adıyaman'da yaşayan lise öğrencisi Furkan Aydoğmuş (16), yolda bulduğu cüzdanı polis vasıtasıyla sahibine ulaştırdı.

Adıyaman'da, Merkez Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Furkan Aydoğmuş, okuldan eve dönerken yolda bir cüzdan buldu. Bulduğu cüzdanı sahibine teslim eden Aydoğmuş, ödül için teklif edilen parayı kabul etmedi.

DURUMU HEMEN POLİSLERE İLETTİ

Okuldan dönerken bulduğu cüzdanı alan Aydoğmuş, içinde 645 TL para, kredi kartı ve kimlikler olduğunu gördü. Aydoğmuş, Atatürk Bulvarı'ndaki valilik önünde görevli polislere durumu anlatarak cüzdanı teslim etti. Polis, cüzdan içinde bulunan bilgilerden sahibi Mehmet Tekintaş'a ulaştı.

PARA TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ

Çağrı üzerine gelen Tekintaş'a cüzdan polis tarafından teslim edildi. Cüzdanı bulunduğu için mutlu olan Tekintaş'ın teşekkür için para verme teklifi ise liseli Furkan tarafından kabul edilmedi.

Tekintaş ve olaya tanıklık edenler, liseli Furkan'ı örnek davranışından dolayı kutladı.