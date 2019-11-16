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Bülent Arınç'ın kızı, damadı ve torunları kaza geçirdi

Ankara'ya gidiş yolunda kaza yapan ve hafif yaralanan aile, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.
Bülent Arınç'ın kızı, damadı ve torunları kaza geçirdi

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve TBMM eski Başkanı Bülent Arınç’ın Tokat’ta Kardiyolog olarak görev yaptığı öğrenilen damadı Doç. Dr. Ekrem Yeter, kızı Ayşenur Arınç Yeter ve çocukları Mehmet Akif, Şamil ve Zeynep Reyyan Yeter’in içerisinde bulunduğu otomobil Ankara’ya giderken kaza yaptı.

Kazayı hafif yaralı olarak atlatan Yeter ailesi, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

VALİ, EMNİYET MÜDÜRÜ VE SAĞLIK MÜDÜRÜ BİLGİ ALDI

Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kazayı duyan Vali Mustafa Çiftçi, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ve İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı hastaneye gelerek bilgi aldı.

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