Bülent Arınç'tan şok KHK yorumu: KHK bir faciadır

Gündeme ilişkin soruları cevaplayan Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Bülent Arınç, KHK ile ilgili "KHK bir faciadır. Çevremde o kadar çok bu felaketi yaşayan insan var ki. Ben onlara acıyorum, merhamet ediyorum. Aslında onlardan da özür diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, gazeteci Kemal Öztürk'ün sorularını cevapladı. KHK nedeniyle mağdur olan kişilerin sayısının 1 milyonu aştığını belirten Arınç, mağduriyetlere son verilmesini istedi.

"ÇEVREMDE BU FACİAYI YAŞAYAN ÇOK İNSAN VAR"

Arınç, Öztürk'ün "KHK meselesini nasıl çözeceğiz?" sorusuna şu cevabı verdi: Faciadır. KHK bir faciadır. Allah biliyor ki en az 7-8 televizyondaki mülakatımda en sonda sadece buna dikkat çekmek için “Biz bir maaş alacaksak Yüksek İstişare Kurumu’ndan, bunun yarısını zaten öğrencilere burs olarak veriyordum, gene vereceğim, yarısını da KHK mağdurlarına vereceğim demiştim. Çok eleştirildim ama ben sadece KHK faciasına dikkat çekmek için bunu yaptım. Bu zaten yaptığım bir şey benim. Çevremde o kadar çok bu felaketi yaşayan insan var ki. Ben onlara acıyorum, merhamet ediyorum. Aslında onlardan da özür diliyorum. Evime temizlik yapmaya gelen, daire başkanlığından ihraç edilmiş bir kadını gördükçe, eşi polis, ihraç edilmiş bir başka kadını gördükçe ben yerin dibine geçiyorum. Ve onlara birkaç kuruş daha fazla vereyim de bir katkım olsun diyorum. Kırıkkale’den yumurta getirip de kapı kapı satmaya çalışan bir genel müdür yardımcısı görünce felaket görüyorum. Bir benzinliğe gittiğim zaman bir Danıştay üyesinin pompa tuttuğunu gördüğüm zaman acı duyuyorum. Bir lokantada, restoranda bulaşıkçı olarak çalışan bir genel müdür gördüğüm zaman perişan oluyorum. Tüm bunları yaşıyor Türkiye. Kimse savunamaz bunu.

"OHAL KARARI YÜZDE YÜZ DOĞRUYDU"

Karar'ın haberine göre, 15 Temmuz'da bir facia yaşandığını ve ardından OHAL ilan edildiğini söyleyen Arınç, bu kararın yüzde yüz doğru olduğuna inandığını söyledi.

"2 yıl süren OHAL’de onlarca kararname çıktı, yüz binden fazla insanın da kamudan ihracına karar verildi. Diyanet'ten, TRT’den, ordan burdan şurdan..." diyen Arınç, haklarında şüphe duyulan bazı kamu görevlilerinin 15 Temmuz’dan önce de isimlerinin geldiğini, bu kişilerin görev yerlerinin değiştirildiğini ya da görevden alındıklarını söyledi.

"HUKUKA TERS DÜŞEN DURUMLAR OLDU"

15 Temmuz ve öncesinde 'tedbir amaçlı' gerçekleştirilen bu işlemlerin haklılığını savunan Arınç, bu tarihten sonra ise hukuki tanımlamaya ters düşen durumların yaşandığını savundu:

"Ama 15 Temmuz’dan sonra, işte devletin güvenliğine tehlike oluşturan örgütlerin aidiyeti, mensubiyeti, iltisaki olanlar ihraç edildiler. Bu hukuki bir tanımlama değil, tedbir bu. Hukuki tanımlama böyle olmaz, çünkü bu bir kanaattir. Kanaat delil değildir. Ve adiyeti, iltisakı, irbitabı konusunda en çok kamu kurumlarından alınan görüşe bağlı kaldılar. İdari bir karar. İdari karar olduğu kendi yapısı içerisinde konuşuyor. Yargı kararı değil."

Arınç, 100 binden fazla kişinin ihraç edildiğini, binlerce listenin yayınlandığını, maddi hata olduysa düzeltilenlerin olduğunu, içlerinde bu durumu hak edenlerin bulunduğunu ancak pek çok kişinin mağdur edildiğini savundu: "Büyük bir çoğunluk kurum kanaatiyle ihraç edilmiş oldu ve bunlara yüklenen aidiyet, iltisak, mensubiyet sadece gazete okumaya, Digitürk aboneliğini iptal ettirmiş mi ettirmemiş mi, Bank Asya’da para artışı var mı yok mu ona, okullarına göndermiş mi göndermemiş mi, hangi dershaneye gitmiş, ona bağlı kaldı."

"TERÖRİST SEN Mİ GELDİN"

Gri listeye alınan kişilerin kamudan ihraç edildiğini ve bu şekilde ihraç edilen kişilerin özel sektörde "Terörist sen mi geldin?" şeklinde karşılandığını, dolayısıyla iş bulamadığını, yurtdışına çıkışlarının da engellenerek mağdur edildiğini söyledi.

Yargı yoluna gidemeyen kişilerin İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmaya başladığını, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım zamanında hükümetin AİHM’e gidilmeden Başbakanlığa bağlı OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonu kurmak için çalışmalara başladığını anlatan Arınç, suçlanmaların karşılığı bulmak için komisyon kurulduğunu ancak karınca hızıyla ilerleme sağlandığını söyledi.

"ÖNCE TERÖRİSTTİ, SONRA ŞEHİT OLDU"

Arınç'a yargılanan kişilerden aklanıp, beraat edenlerin işlerine geri dönememeleri de soruldu. Arınç 'can yakıcı olarak yorumladığı soruyu Zekeriya Altunok örneğiyle cevapladı:

En son feci bir olay yaşandı. Bildiğiniz gibi bir polis memuru mesleğinden ihraç edilmiş. Sonra yargılanmış. Sanıyorum 15 ay kadar da tutuklu kalmış, beraat emiş, beraat ettikten sonra görevine iade etmemişler, söylediğiniz sebepten. Askere gitmiş. Ağrı’da PKK’yla yapılan çatışmada şehit oldu. İki masum evladı var. Önce teröristti, askere gitti, terörle mücadele şehit düştü. Dün niye terörist dediniz bu adama? Bugün niye şehit diye sahip çıkıyorsunuz. Araştırdım, eşi kadıncağız iş aramaya gittiğinde "Senin kocan teröristlikten ihraç edilmiş, seni işe alamayız" demişler.

Suya atılan taş örneğini veren Arınç, mağduriyetlerin giderilmemesi durumunda gelecek nesillerin bunun acısını çekebileceğini söyledi: Bu ihraçların yanında en az 5 defa halkalar büyüdü ve en az 1 milyondan fazla insan mağdur oldu bugün için, böyle gitmesi mümnkün değil. Yarın ikinci, üçüncü nesiller bunun acılarını çekebilirler.

"KHK İLE İHRAÇLARDA ROL OYNAMADIM"

OHAL sürecindeki Kanun Hükmünde Kararnamelerde imzasının olmadığını söyleyen Arınç, 15 Temmuz'dan bir yıl önce -7 Haziran 2015 seçimlerinde- aktif siyasete veda ettiğini hatırlattı.

Kanun Hükmünde Kararnameyle ihraç edilen kişilerin ihraçlarında rol oynadığı iddialarını yalanlayan Arınç, birlik mesajı verdi:

Zekeriya isimli ihraç edilmiş bir polisin şehadeti, herkese yol göstermesi gereken bir olaydır. Mağduriyetler bir an evvel giderilmelidir ve özellikle bu Barış Pınarı Harekatı'nda ülkede çok büyük bir birliktelik oldu, herkes askerimize, Cumhurbaşkanımıza dua etti. Bu beraberlikte gözü yaşlı olan insanların da gözlerinin yaşını silmek lazım Mazlumların gözyaşı varsa, biz beraberliğimizi korumakta zorlanabiliriz."