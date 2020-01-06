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Bülent Turan: Arınç değil babamın oğlu da olsa...

Ülke TV'de yayınlanan Esra Elönü'nün hazırlayıp sunduğu Arafta Sorular Programı'na katılan AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Bülent Arınç'la ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı.
Bülent Turan: Arınç değil babamın oğlu da olsa...


Sanatçıdan siyasetçiye, yazardan oyuncuya herkesin kendi arafını anlattığı Arafta Sorular’da bu hafta AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan oldu. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Turan, Bülent Arınç sorusuna da cevap verdi.

Turan, Esra Elönü'nün 'Bülent Arınç KHK ile ilgili açıklama yaptı. Damadıyla ilgili dava süreci oldu. ''Siyasi ayakta FETÖ temizliği sağlandı mı?'' sorusu bana göre aslında doğru bir soru. Nasıl olacak bu yani. Halka nasıl samimi olacaksınız?'' sorusuna cevap verdi.

Turan'ın açıklamalarından ilgili bölüm şu şekilde;

'MESELE BÜLENT ARINÇ MESELESİ DEĞİL'

Bülent Bey ve ya başkası bunları tekrar polemik konusu yapmayı doğru bulmuyorum. Çünkü ben tavrımı ilk koyan insanlardan bir tanesiyim. Mesele Bülent Arınç meselesi değil. Partinin kurumsal duruşu dışında iş yapan varsa tepki gösterme meselesi. Her ne kadar Bülent Bey bizi 'boyu küçük' falan diye şahsileştirse de, çok bize yakışmayan ifadeler kullansa da, ben meseleyi Ahmet, Mehmet olarak değil tam aksine partinin kurumsal bir duruşu var. Liderin yürüdüğü bir yol var! Bunu sabote eden kim varsa 'Hadi oradan' dedim, yine aynı şeyi söylüyorum. Ben Grup Başkanvekiliyim. Bunu söyleyecek kişilerden bir tanesiyim. bu bir kibir değil. Görevimin hakkından bahsediyorum. Ama ben bunu söylediğimde 'senin boyun kaç yaşın kaç' tarzı edebe aykırı, ahlaka ayrkırı ifadeler sahibine yakışır veya yakışmaz. Bunu kamuoyuna bırakıyorum.

'NE ARINÇ'I, ARINÇ KİM...'

Yürüdüğümüz bir yol var. FETÖ ile mücadele bunlardan bir tanesi. Büyük bedeller ödeniyor. Bu bedel ödenirken bizim duruşumuzu hırpalayan kurumlarımızı üzen, bunların hepsini zan altında bırakan söylemin kimseye faydası yoktur. Ne Arınç'ı, Arınç kim? Siz de benim partime, liderime olumsuz yanlış iftira atan şeyler söylerseniz, size de 'Hadi oradan' derim. Bunu alıp da şahsi bir meseleymiş gibi kullanmayı doğru bulmuyorum. Altını bin defa çiziyorum. Arınç değil babamın oğlu da olsa yanlış yapanı söyleyeceğim. Kamuoyu nezdinde artık kimin ne yaptığı ortaya çıktı diye düşünüyorum.

'ÖNCE ALLAH'A SONRA MİLLETE ŞİKAYET EDİYORUM'

FETÖ meselesinde bizi yoran üzen kim varsa önce Allah'a sonra sonra millete şikayet ediyorum. Çünkü millet 250 tane şehit vererek binlerce gazi vererek bir bedel ödedi. FETÖ olmasaydı MHP ile AK Parti'nin ittifakı daha önce olacaktı. Türkiye daha çok büyüyecekti. FETÖ, bu milletin değerlerini, hayallerini o kadar sabote etti ki, mücadeleye zarar veren kim varsa kızmak görevimizdir diye düşünüyorum.

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