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Bülent Uygun geri döndü

Süper Lig ekibi Kayserispor, teknik direktör Bülent Uygun ile anlaşmaya vardı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı anlaşmayı duyurdu.
Bülent Uygun geri döndü

Hikmet Karaman'ın ardından Samet Aybaba'yı göreve getiren ancak 17 gün sonra Aybaba ile de yolları ayıran İstiklal Mobilya Kayserispor, teknik direktörlük görevine Bülent Uygun'u getirdi.

Kayseri'ye gelen ve yönetimle görüşen Bülent Uygun, Sarı-kırmızılı kulüple anlaşmaya vardı. 

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kente gelen teknik direktör Bülent Uygun ile anlaşma sağlandığını duyurdu. 

Büyükkılıç, "Hayırlı olsun Kayseri. Şehrimizin takımının teknik direktörlük görevi için tecrübeli teknik adam Bülent Uygun hocamız ile anlaştık." ifadelerini kullandı. 

Büyükkılıç, Bülent Uygun, Kayserispor Kulüp Başkanı Hamdi Elcuman ve kulüp yöneticileriyle çekilmiş fotoğrafını da paylaştı. 

Türkiye liginde son olarak 2017'de Osmanlıspor'u çalıştıran Uygun, ardından Katar'ın El-Gharafa ve El Rayyan takımlarında görev yapmıştı. 

İstikbal Mobilya Kayserispor'da alınan başarısız sonuçlar üzerine teknik direktör Hikmet Karaman 6 Ekim'de istifa etmiş, 11 Ekim'de de Samet Aybaba ile sözleşme imzalanmıştı. Sarı-kırmızılı ekip, Aybaba yönetiminde çıktığı ilk maçta Kasımpaşa ile sahasında 1-1 berabere kalmış, deplasmanda pazar günü  oynadığı ikinci maçta ise BtcTurk Yeni Malatyaspora 4-0 yenilmişti. Aybaba da 28 Ekim'de yönetime istifasını sunmuştu. 

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