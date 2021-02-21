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Bulgaristan Başmüftülüğünden hadis, tefsir ve fıkıh alimi Muhammed Emin Saraç için taziye mesajı

Bulgaristan Başmüftülüğü, Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden Muhammed Emin Saraç'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Bulgaristan Başmüftülüğünden hadis, tefsir ve fıkıh alimi Muhammed Emin Saraç için taziye mesajı

Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci, mesajında şunları kaydetti:

"Alimin ölümü, alemin ölümüdür. Hayatını, geçmişten günümüze ulaşan ilmi mirası sonraki nesillere aktarmaya adayan, birçok İslam alimi ve mütefekkirinin yetişmesine vesile olan, selef-i salihinin zamanımızdaki numune şahsiyeti, muhterem büyüğümüz, Muhammed Emin Saraç hocamız Rahmet-i Rahman’a kavuşmuştur.

Merhum hocamıza Allah’tan rahmet ve mağfiret diler, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına, talebelerine ve sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ederiz."

Son Osmanlı alimlerinden Saraç
Fatih Camisi'nde 65 yıl boyunca tefsir, hadis ve fıkıh dersi veren Saraç, yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da yüzlerce talebe yetiştirdi.

Son Osmanlı alimlerinden Saraç, 19 Şubat Cuma günü tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayatını kaybetmişti.

Muhammed Emin Saraç'ın cenazesi, Fatih Camisi Haziresi'nde toprağa verilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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