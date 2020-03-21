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Bulgaristan korona yardımı için Türkiye'ye minnettar

Koronavirüs konusunda Avrupa'dan yardım görmediği için sitem eden Bulgaristan, Türkiye'ye teşekkür etti.
Bulgaristan korona yardımı için Türkiye'ye minnettar

Bulgaristan geçen hafta Türkiye’den 50 bin maske, 100 bin koruyucu giysi ve 100 bin koruyucu gözlük almıştı. Bu yardım, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında varılan anlaşma kapsamında yapılmıştı.

Türkiye, 15 bin maske ve 85 bin koruyucu kostüm daha göndermeye hazır olduğunu açıklamıştı.

BİR TEK TÜRKİYE'DEN YARDIM ALDIK

Bulgaristan Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, koronavirüsün yayılmasını önleme malzemeleri konusunda ülkesine Türkiye’nin yardım ettiğini, Avrupa’dan şu ana kadar tek bir maske gelmediğini söyledi.

Epicenter enformasyon ve analiz sitesine açıklamalarda bulunan Karakaçanov, "Maske konusunda bize Türkiye yardım ediyor, yani devletin ve kurumlarının küresel ölçekteki rolü konusunda dünyaya biraz farklı bakan ülke" dedi.

ULUS DEVLETLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bulgar bakan, "Avrupa’da, ülke vatandaşlarıyla ilgilenebilecek tek yapının, direktifler dağıtan ve ulus devleti yok etmekte kullandığı eşcinsel evlilikler ve diğer icat edilmiş fikirlerle meşgul olan pahalı bir Avrupa bürokrasisi değil, ulus devletin kendisi olduğu ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

Bulgaristan ayrıca Vietnam, Hindistan ve Çin’den de yardım alıyor.

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