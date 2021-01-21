Bulgaristan, Rus yapımı yeni tip nükleer reaktörleri Kozloduy santralinde kullanacak

Bulgaristan Hükümeti, iptal edilen Belene Nükleer Güç Santrali (NGS) Projesi için daha önce Rusya’dan alınan teknik donanımların, ülkenin kuzeyinde Tuna Nehri kıyısındaki Kozloduy NGS'de kullanılması yönünde karar aldı.

Bulgaristan Enerji Bakanı Temenujka Petkova, söz konusu kararın alındığı oturum sonrası Bulgar basınına yaptığı açıklamada, karar çerçevesinde, Kozloduy santralindeki Rus yapımı 5'inci ve 6'ncı reaktörün yanında bulunacak 7'nci reaktörün kurulumu için Amerikan şirketleri ile de müzakereler yapılacağını belirterek, "7'nci reaktör projesi başarılı olursa daha sonra 8'inci reaktörden de bahsedebiliriz.” dedi.

Belene santrali için Rusya'dan tedarik edilen nükleer reaktörlerin Kozloduy santralinde kullanılacağını dile getiren Petkova, 10 yıllık vadede ülkenin nükleer enerji kapasitesine yeni eklemeler yapma ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

Bulgaristan, 2012'de Belene Nükleer Güç Santrali (NGS) Projesi'ni durdurmuş ve bu projede kullanılmak üzere daha önce sipariş etmiş olduğu AES-2006 tipi reaktörler için 2016'da Rosatom şirketine 600 milyon avroluk ödeme yapmıştı.

Avrupa Birliği'ne 2007'de üye olan Bulgaristan, üyelik müzakereleri çerçevesinde Kozloduy santralindeki eski tip 650 bin megavatlık 4 reaktörün faaliyetine “riskli" oldukları gerekçesiyle son vermişti.