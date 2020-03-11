Bulgaristan'da bir Türk koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı

Yunanistan sınırını kaçak yollarla geçen ve Bulgaristan'da yakalanan bir Türk vatandaşı koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı.

Bulgaristan'da Yunanistan sınırını kaçak geçtiği belirtilen bir Türk vatandaşının korona virüs şüphesiyle karantina altına alındığı bildirildi.

Bulgaristan'da Yunanistan sınırını kaçak geçtiği ifade edilen bir Türk vatandaşının korona virüs şüphesiyle karantinaya alındığı açıklandı. Haskovo şehrindeki hastanede karantina altına alınan Türk vatandaşının yasa dışı yollarla sınırı geçtikten sonra Svilengrad'a bağlı Mezek köyü yakınlarında yakalandığı kaydedildi.

TEST YAPILDI SONUÇLAR BEKLENİYOR

Sınır polisinin kontrolleri sırasında yakalanan ve ambulansla hastaneye götürülen şahsa korona virüs testi yapıldığı ve sonuçların beklendiği ifade edildi.

İtalya'dan Yunanistan üzerinden Türkiye'ye dönen söz konusu Türk vatandaşının, Pazarkule sınır kapısının mülteci akını nedeniyle kapalı olması yüzünden Türkiye'ye giremediği ve Bulgaristan'a yöneldiği bildirildi. Şahsın Yunanistan-Bulgaristan sınırını neden kaçak geçtiği ise henüz bilinmiyor.