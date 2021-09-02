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Bulgaristan’da cumhurbaşkanı seçimi 14 Kasım’da yapılacak

Bulgaristan'da cumhurbaşkanı seçiminin 14 Kasım'da yapılacağı bildirildi.
Bulgaristan’da cumhurbaşkanı seçimi 14 Kasım’da yapılacak

Ülkede 240 üyeli parlamentodaki oylamada 152 milletvekili, seçimin 14 Kasım'da yapılmasına destek verdi.

Oyların dağılımına göre seçimin ikinci turu ise 21 Kasım’da yapılacak.

Anayasaya göre, seçimler Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in 5 yıllık görev süresini tamamlayacağı 22 Ocak 2022'den en geç 2 ay öncesinde yapılabiliyor.

Bu arada Bulgaristan’da 11 Temmuz’da yapılan erken genel seçimlerin ardından oluşturulan parlamentoda temsili olan 6 siyasi parti arasındaki zıtlaşmalar yüzünden ülkenin yakın bir tarihte yine erken seçime gitmesi bekleniyor.

Parlamentoda en büyük gruplara sahip, eski Başbakan Boyko Borisov'un Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi ve şovmen Slavi Trifonov'un Böyle bir Halk Var (İTN) partisi kabine kuramamıştı.

Cumhurbaşkanı Radev, erken seçime gidilmeden önce üçüncü ve son kez kabine kurma görevini Bulgaristan Sosyalist Partisi’ne (BSP) vermişti.

BSP, kuracağı kabinenin parlamentoda en az 121 milletvekilinden güvenoyu alabilmesi için diğer partilerle görüşmelerinde başarısız olmuştu.

Diğer 5 siyasi partinin liderleri, BSP’nin kuracağı kabineye destek vermeyeceklerini duyurmuştu.

BSP lideri Korneliya Ninova, kısa ömürlü olması beklenen 47. Dönem Parlamento'da görüşmeleri süren ülkenin yeni devlet bütçesinin onaylanabilmesi için hükümet kurma görevinin iadesini "bir süre erteleyeceğini" bildirmişti.

Hükümet kurma çalışmalarında başarısız olması halinde BSP'nin, aldığı görevi Cumhurbaşkanı'na iade etmesinin ardından Radev, parlamentoyu feshederek yeni erken genel seçim için tarih belirleyecek.

Bulgaristan'da bu yıl 4 Nisan'da ve 11 Temmuz'da erken genel seçim yapılmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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