  • BIST 1.385
  • Altın 466,245
  • Dolar 8,1970
  • Euro 9,8997
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 16 °C
»

Bulgaristan'da ikinci kabine oluşturma girişimi de başarısız oldu

Bulgaristan'da 4 Nisan'da yapılan parlamento seçiminin ardından kabine kurma girişimleri ikinci kez başarısızlıkla sonuçlandı.
Bulgaristan'da ikinci kabine oluşturma girişimi de başarısız oldu

240 kişilik parlamentoda 51 üyeli ikinci en büyük gruba sahip şovmen Slavi Trifonov'un Böyle Bir Halk Var (İTN) partisinin başbakan adayı olarak gösterdiği satranç şampiyonu Antoaneta Stefanova, Cumhurbaşkanı Rumen Radev'den aldığı hükümet kurma görevini anında iade etti.

Stefanova törende, "Biz, İTN partisi olarak prensipsiz koalisyonlara girme niyetinde değiliz." ifadesini kullandı.

Trifonov, sosyal medyada dün yaptığı açıklamada, partisinin parlamentoda diğer gruplardan koşulsuz destek alamadığını, bu ortamda olası bir hükümet kurma girişiminin "siyasi intihar" olacağını belirtmişti.

İTN'den önce parlamentoda en büyük 75 kişilik grubu olan eski Başbakan Boyko Borisov'un lideri olduğu Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi de kabine oluşturma çabasında başarısız olmuştu.

Parlamentoya bir şans daha
Anayasaya göre Cumhurbaşkanı Radev, kabine kurmakta başarısız olan en büyük iki partiden sonra parlamentoda temsil edilen diğer 4 gruptan birine görev vermesi gerekiyor.

Radev, parlamentoya seçim yasasında demokratikleşme yolunda gerekli değişikliklerin yapabilmesi için zaman tanımak istediğini bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Radev'in, kabine kurma girişimlerinin üçüncüsünün de başarısız olması halinde parlamentoyu feshederek erken seçim için tarih belirleyip geçici bir teknokratlar hükümeti oluşturması gerekiyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Apartman girişinde, eşini başından vurup öldürdü28 Nisan 2021 Çarşamba 10:36
  • Bir askerimiz Covid-19'a yenik düştü28 Nisan 2021 Çarşamba 10:36
  • MSB bir uzman çavuşun Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu28 Nisan 2021 Çarşamba 10:29
  • 'Staj Seferbirliği Programı Stajyer Havuzu' işverenlerin erişimine açıldı28 Nisan 2021 Çarşamba 10:28
  • İran'da Cumhurbaşkanı adayı siyasetçiden 'Devrim Muhafızlarını kışlasına döndürme' vaadi28 Nisan 2021 Çarşamba 10:12
  • Bulgaristan'da ikinci kabine oluşturma girişimi de başarısız oldu28 Nisan 2021 Çarşamba 10:06
  • Pandeminin gözde mesleği; motosikletli kurye28 Nisan 2021 Çarşamba 09:54
  • İzmir'deki depremde yıkılan binalarla ilgili 22 gözaltı kararı28 Nisan 2021 Çarşamba 09:47
  • TRT Arabi Genel Yayın Yönetmenliğine Metin Mutanoğlu getirildi28 Nisan 2021 Çarşamba 09:46
  • Türkiye ve dünya gündemi28 Nisan 2021 Çarşamba 09:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti