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Bulgaristan’daki erken genel seçimler için Türkiye’de 57 seçim merkezi kurulacak

Bulgaristan’da 11 Temmuz'da yapılacak erken genel seçimler için Türkiye’deki Bulgar vatandaşlarının oy kullanması amacıyla 57 seçim bölgesinde sandık oluşturulacak.
Bulgaristan’daki erken genel seçimler için Türkiye’de 57 seçim merkezi kurulacak

Merkez Seçim Komisyonundan (ZİK) yapılan açıklamaya göre, yurt dışında yaşayan Bulgaristan vatandaşlarının oy kullanabilecekleri yerler belirlendi. Buna göre, dünyanın çeşitli ülkelerinde, 57’si Türkiye’de olmak üzere toplam 502 merkezde Bulgarlar sandık başına giderek oylarını kullanabilecek. Türkiye’nin yanı sıra en çok sandık Bulgarların yoğun yaşadığı İngiltere, İspanya, ABD ve Almanya’da kurulacak.

Ülkede 4 Nisan'da yapılan parlamento seçimlerinde yurt dışında kurulan sandık merkezlerinin sayısı 465'ti.

Erken seçimin maliyeti hakkında ise Maliye Bakanı Asen Vasilev, bu seçimin maliyeti için bütçeden 57,1 milyon leva (yaklaşık 30 milyon avro) finansman ayrıldığını duyurmuştu.

Vasilev, 6,9 milyonluk ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ek bir takım önlemlerin alınmasına gerek duyulması durumunda hazineden 5,7 milyon avro daha ayrılabileceğini kaydetmişti.

Bulgaristan'da 4 Nisan'daki genel seçimlerde meclise girmeye hak kazanan partiler hükümet kuramamıştı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Rumen Radev de parlamentoyu 11 Mayıs'ta feshederek erken seçim için tarih belirlemişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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