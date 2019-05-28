Bulunan ceset parçaları ecrin'e mi ait? Savcılıktan açıklama var

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 7 Mayıs’ta kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz’a ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları ve kıyafetlere ulaşılmıştı. Konuyla ilgili konuşan Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Çakmak, önemli açıklamalarda bulundu.

Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Çakmak, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Orman muhafaza memurları 1 adet çocuk ayakkabısı bulduktan sonra bizlere ihbarda bulundular. Jandarma birimleri de arama faaliyetlerine katıldı. Arama yapılırken, ayakkabının bulunduğu noktanın aşağı kısmındaki dere yatağında elbise parçaları bulduk. Elbiseler dağınık bir şekilde takip edildi. Dere yatağında da kemikler bulundu. 100 metreye yayılmış vaziyette küçük bir çocuğa ait olduğunu tahmin ettiğimiz kafatası, kaburga ve kaval kemiği gibi ufak parçalar bulundu. Vücut bütün halde değil. Ecrin’e ait olup olmadığını da bilmiyoruz. Yaş ve kıyafet durumu uyumlu ancak kesinliğe ulaştırmak için ilgili kriminal dairelerden raporlarımızı alıp, incelemeleri tamamlayacağız. Parçalar yüzeydeydi. Bir hayvan müdahalesinin olduğu sabit ve aşikar. Kemiklerde hayvan müdahalesinin olduğu sabit. Ancak ilk süreç hayvan müdahalesiyle mi başladı, ya da insani müdahaleyle başlayıp hayvan mı buldu? Bunları soruşturma neticesinde netleştireceğiz.

Şu anda cinsel istismar konusu en çok konuşulan konu. Bulduğumuz deliller ışığında şu anda şu an itibariyle cinsel istismara yönelik bulgumuz yok. İlerleyen aşamalarda çıkarsa ona göre bilgilendirme yapacağız. Birçok şeyi araştırıyoruz. Soruşturmanın varlık sebebi zaten olayın kasten adam öldürme olduğu ortaya çıkarsa tutuklama işin doğalıdır. Bunun için şüphelilerin kuvvetli delillerle belirlenip, ona göre değerlendirilmesi gerekiyor. Adli birimler olarak kayıp olayına karışmayız. Adam öldürme, taksirli adam öldürme ve kasten adam öldürme olayı bizi ilgilendirir. Biz o suçların işlenmiş olmasına binaen soruşturma yapıyoruz. Neticesinde doğal ölüm de çıkabilir. Çocuk kaybolmuş ve hayvan saldırısına uğramış da olabilir. O zaman biz çekiliriz, idari birimlerin takdirine bırakılır. Suç şüphesi varsa soruşturmamıza devam ederiz. Çocuğu hayvan da taşıyabilir, insan da getirebilir, gömülüp de getirilebilir. Bunların hepsi bir ihtimal.”

AİLE BEKLEYİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Ecrin Kurnaz’ın ailesi dere yatağında bulunan ve incelenmek üzere Adlı Tıp Kurumu’na gönderilen kafatası ve kemiklerle ilgili gelecek sonucu bekliyor.

Ecrin'in üvey dedesi Nuri Kurnaz, “Kafatası ve kemik parçalarının bulunduğu bize söylendi. Ben kendim görmedim. Çok üzgünüm. Adli Tıp’a gönderildiğini söylediler bana. Sonuçların çıkmasını bekliyoruz. İnşallah en kısa zamanda bir sonuca ulaşılır. Ecrin olabileceğini söylediler ama daha net belli değil. Başka birisi olabilir, Ecrin olabilir. Ecrin değil de demiyoruz, Ecrin de demiyoruz. Bugün de arama yapıldı. Araştırma yaptılar. Ayakkabı ve üzerindeki kıyafetin fotoğrafını gösterdiler. Ayakkabısını zaten bir kere görmüştüm. Ayakkabısı ışıklıydı. Kazak gördüğüm kadarıyla üzerindeki aynı onun, Ecrin’in. Diğer parçası burada. Annesi babası İstanbul’da, yolda, geliyorlar. Cinayet de olabilir, kurt da yemiş olabilir, birisi götürmüş de olabilir, henüz bir bilgim yok” dedi.

Ecrin'in üvey babaannesi Hacer Kurnaz ise, “Çocuğumun evin yanından kaybolduğunu biliyorum. Başka bir şey bilmiyorum. Çok kötüyüm. Ayakkabısı ile kıyafetinin fotoğrafını gösterdiler. Akşam duyunca sesim soluğum gitti. Ben böyle beklemiyordum. Onu birisi aldı, getirecek diye bekliyordum. Kim yaptıysa Allah’ından bulsun. Yavrudan ne istediniz? Kolumu kanadımı kırdınız, ciğerlerimi söktünüz” diye konuştu.