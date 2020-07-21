  • BIST 118.042
  • Altın 404,048
  • Dolar 6,8215
  • Euro 7,8565
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 24 °C
»

Bunalımda olan kişi tüfekle yaşamına son verdi

KAYSERİ'de, bir süredir psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 1 çocuk babası Murat A. (37), av tüfeğini başına ateşleyerek intihar etti.
Bunalımda olan kişi tüfekle yaşamına son verdi

Olay, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Yeniköy Mahallesi'ndeki 14 katlı apartmanın 11'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir bunalımda olan Murat A., eşi ve çocuğunun evde olmadığı sırada av tüfeğini başına dayayıp tetiğe bastı. Silah sesini duyan komşuları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çilingir yardımıyla eve girdi. Oturma odasında bulunan Murat A.'nın sağlık ekiplerince yapılan kontrolünde yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından Murat A.'nın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şüphelinin evinden cephanelik çıktı21 Temmuz 2020 Salı 19:32
  • Hurda malzemelerin toplandığı depo yandı21 Temmuz 2020 Salı 19:30
  • Batman Belediyesi eski Başkanı HDP'li Demir gözaltına alındı21 Temmuz 2020 Salı 19:30
  • Antalya'da silahlı 'arsa' kavgası: 2 yaralı21 Temmuz 2020 Salı 18:29
  • Kadınlar, 'Rabia Naz' ve 'Pınar' için bir araya geldi21 Temmuz 2020 Salı 18:27
  • Çankırı'da koronavirüse karşı 'pazarlık çubuğu' ile kurbanlık pazarlığı21 Temmuz 2020 Salı 17:57
  • Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama21 Temmuz 2020 Salı 17:56
  • Hasankeyf'te 2 bin dönüm kırsal alan yandı21 Temmuz 2020 Salı 17:54
  • Bakan Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Sahada yenilgiye uğradılar!21 Temmuz 2020 Salı 16:21
  • Rusya'ya İngiltere siyasetine müdahale suçlaması21 Temmuz 2020 Salı 16:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti