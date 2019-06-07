  • BIST 90.532
  • Altın 251,571
  • Dolar 5,8532
  • Euro 6,5938
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 22 °C
»

Bundesliga'da 'yılın çaylağı' Ozan Kabak

Stuttgart'ta forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, Bundesliga'da ilk sezonunu geçiren oyunculara verilen "yılın çaylağı" ödülünü kazandı.
Bundesliga'da 'yılın çaylağı' Ozan Kabak

Stuttgart'ta forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) "yılın çaylağı" ödülünün sahibi oldu.

Bundesliga'nın internet sitesinde gerçekleştirilen oylamada rakiplerini geride bırakan 19 yaşındaki savunma oyuncusu Ozan Kabak, ligde ilk sezonunu geçiren futbolculara verilen "yılın çaylağı" ödülünü kazandı.

Milli futbolcu Ozan Kabak, oylamada takım arkadaşı Arjantinli Nicolas Gonzalez, Eintracht Frankfurt'tan Fransız Evan Ndicka, Fortuna Düsseldorf'tan Belçikalı Dodi Lukebakio, Hoffenheim'dan İngiliz Reiss Nelson, Borussia Dortmund'dan Faslı Achraf Hakimi ve Nürnberg'den Brezilyalı Matheus Pereira'yı geride bıraktı.

Ozan Kabak, geride kalan 2018-2019 sezonunun devre arasında Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olmuştu. Bundesliga'da 16. sırayı alan ve play-out maçlarında Union Berlin'e elenerek küme düşen Stuttgart'ta ilk sezonunda 15 maça çıkan Ozan, 3 gol attı.

Öte yandan Twitter hesabından açıklamada bulunan Ozan Kabak, "Dünyanın en önemli liglerinden Bundesliga’ya geldikten sadece 4,5 ay sonra bu önemli ödülü almak, doğru yolda olduğuma dair inancımı artırıyor. Destek veren herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.

 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hamza Bakır Avrupa şampiyonu oldu05 Haziran 2019 Çarşamba 14:20
  • Türkiye maçı öncesi Mbappe şoku!03 Haziran 2019 Pazartesi 01:30
  • Türkiye 570. maçına çıkıyor02 Haziran 2019 Pazar 15:00
  • A Milli Erkek Voleybol Takımı Slovakya'yı yendi02 Haziran 2019 Pazar 10:03
  • Avrupa'nın en büyüğü Liverpool oldu02 Haziran 2019 Pazar 10:01
  • Galatasaray, Umut Meraş'ı istiyor01 Haziran 2019 Cumartesi 12:48
  • Nihat Özdemir'den başka aday yok01 Haziran 2019 Cumartesi 12:33
  • Fikret Orman: Abdullah hocamız hayırlı olsun01 Haziran 2019 Cumartesi 10:08
  • Abdullah Avcı, Nevzat Demir Tesisleri'nde31 Mayıs 2019 Cuma 16:04
  • Şampiyonlar Ligi'nde 1,7 milyar avroluk final31 Mayıs 2019 Cuma 13:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti