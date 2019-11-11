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Bunlar mafya

Trabzonspor eski başkanı Nuri Albayrak, hakemlere ağır eleştiride bulunarak, “Bu hakemlerin zihniyeti düzelmeden Türkiye’de kimse futboldan zevk almayacak. Benim başkanlığı bırakmamın nedeni Trabzonspor-Sivasspor maçıydı"diye konuştu.
Bunlar mafya

Trabzonspor evinde Alanyaspor’u ağırlarken bordo-mavili kulübün eski başkanlardan Nuri Albayrak, Haber61 mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu. Hakemleri ağır sözlerle eleştiren Albayrak “Ben bu zihniyetin değişeceğine inanmıyorum. Bunlar mafya” sözlerini kullandı. Nuri Albayrak “Bu hakemlerin zihniyeti düzelmeden Türkiye’de kimse futboldan zevk almayacak. Bunlar mafya. Bu işlerin düzeleceğini düşünmüyorum. Benim başkanlığı bırakmamın nedeni Trabzonspor- Sivasspor maçıydı. Bu adamlar düzelmez. Ben futboldan soğudum. Bu işin içine çok farklı şeyler girdi” ifadelerini kullandı.

YABANCI HAKEME İYİ BAKARIM

“Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) önemli değil” diyen Nuri Albayrak “Önemli olan dürüstlük. Burada başka bir düzen var, çok büyük rantlar yatıyor ve bu rantın içinde hakemler de var” ifadelerini kullandı. Albayrak, “Yabancı hakemlere daha iyi bakarım. Yurt dışında hakemlerimiz güzel maçlar yürütüyorlar ama ülkemizde kafalarından bin bir türlü tilki dönüyor” diyerek sözlerini noktaladı.

Abdulkadir Parmak kırmızıyla döndü

Trabzonspor’da sakatlığı nedeniyle son 3 maçta forma giyemeyen Abdulkadir Parmak, Alanya maçıyla geri döndü. Genç futbolcu 25. dakikada kariyerinin ilk kırmızı kartını görürken, maç sonrası “Taraftarlarımız ve arkadaşlarımdan özür diliyorum. Çok şükür kazandık, ekstra eforla galibiyeti getiren arkadaşlarımın ayağına, yüreğine sağlık” dedi.

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